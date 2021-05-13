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Elon Musk’tan dikkat çeken Bitcoin kararı: Askıya aldı

Kripto para konusunda bir bilirkişi gibi açıklamalarda bulunan ve sık sık uluslararası kamuoyunun gündemine oturan Elon Musk'ın şirketi Tesla'dan yeni bir kripto para kararı geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:29, 13/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Elon Musk’tan dikkat çeken Bitcoin kararı: Askıya aldı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve SpaceX ile Tesla’yı yöneten Elon Musk’tan yeni bir hamle geldi… Son dönemde kripto para konusunu dilinden düşürmeyen ve sık sık bu para biriminin geleceğin para birimi olacağını söyleyen Musk’ın şirketi Tesla dikkat çekici bir karar aldı.

Daha önce Bitcoin ile araç satın almaya yeşil ışık yakan Musk, bu adımını askıya alma kararı aldığını Twitter üzerinden duyurdu. Milyonlarca takipçisi olan Musk, “Bitcoin üretirken kullanılan fosil yakıtların ve özellikle kömürün hızla artması endişe yarattı. Dolayısıyla Bitcoin kullanarak otomobil ve araç satın alma uygulamamızı askıya aldık” dedi.

“TEKRAR BAŞLAYACAĞIZ AMA…”

Musk’ın bu mesajından sonra Bitcoin’in değeri yüzde 5 düştü. Musk, “Şirket Bitcoin satmıyor ve kripto parayı bir alışveriş sürecinde kullanmaya devam edecektir. Fakat bunun için kripto para üretiminin daha sürdürülebilir enerji ile çalışması gerekmektedir” dedi.

Tesla, bu yıl ABD’de araçlarının kripto para kullanılarak satın alınmasına başlamış ve şirket 1.5 milyar dolarlık kripto para satın alarak büyük bir riske girmişti.

Kripto para üretiminin doğaya verdiği zarar halen bilinmiyor. Birbirinden bağımsız bilgisayarların oluşturduğu bir ağ tarafından üretilen kripto paralar yoğun enerji kullanan karmaşık bir matematik formülünün çözümünde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da kripto para üretimi sırasında çok ciddi bir enerji kullanılıyor.

Uzmanlar bu enerjinin doğaya verdiği zararı incelemeye devam ederken bu durumun büyük bir doğa felaketi yaratacağını öngörüyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:27,