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ESA ve NASA’yı harekete geçirdi: Pisa Kulesi’nden büyük gök taşı geliyor

Avrupa Uzay Ajansı ile ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Pisa Kulesi'nden büyük bir gök taşının, 6 Nisan'da Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:28, 01/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
ESA ve NASA’yı harekete geçirdi: Pisa Kulesi’nden büyük gök taşı geliyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önümüzdeki hafta Dünya’nın yakınından geçecek bir gök taşı için geri sayıma geçti.

Hem ESA hem de NASA’nın izlediği gök taşı listesinde yer alan 2015MB54, İtalya’nın sembol yapılarından 57 metre uzunluğundaki Pisa Kulesi’nden az farkla büyük.

Pisa Kulesi.

ESA ve NASA’nın üst düzey isimlerinin gözlemlediği 60 metrelik gök taşı, 6 Nisan tarihinde Dünya’nın yakınından geçecek. Gök taşının geçişi sırasındaki hızının saniyede 3.7 kilometre olması bekleniyor.

NASA’nın hesaplamalarına göre gök taşı, Dünya’ya 3.2 milyon mil uzaklıktan geçecek. Bilim insanlarına göre Dünya ve Ay arasındaki ortalama uzaklık 239 bin mil olarak hesaplanıyor.

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Yayınlanma Tarihi:15:23,