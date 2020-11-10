Uzay araştırmalarının paha biçilmez anları… NASA’nın 50 yıllık arşivi açık artırmada

İngiltere merkezli Christie's Müzayede Evi son yılların en heyecan verici açık artırmalarından birine imza atıyor. Uzay meraklılarının büyük ilgi göstereceği açık artırmada NASA’nın uzay araştırmalarına dair en nadir fotoğraflar satışa çıkarıldı.

Açık artırmada, “Uzay araştırmalarının altın çağı” olarak adlandırılan döneme ait 2 bin 400 fotoğraf yer alıyor. Birçoğu NASA’nın Houston’daki merkezinde saklanan kareler, koleksiyoner Victor Martin-Malburet’in 15 yıllık çalışmasıyla bir araya getirildi.

Malburet açık artırmadan önce koleksiyonunu Grand Palais ve Kunsthaus gibi önemli müzelerde sergilemişti. Koleksiyonuyla ilgili “Kameraları sayesinde astronotlar birer sanatçıya dönüşüyor” diyen Malburet, “Astronotlar genellikle büyük birer bilim insanı ve kahraman olarak gösterilir. Ancak çok nadir olarak tarihin en önemli fotoğrafçıları olarak adlandırılır” ifadelerini kullandı.

Açık artırmada yer alan kareler arasında, Ed White’ın 1965’te yaptığı ilk uzay yürüşü, Buzz Aldrin’in 1966’da uzayda çektiği ilk ‘selfie’, 1972’de Apollo 17 mürettebatının yerküreyi bütün olarak gösteren ilk fotoğrafı ‘Mavi Bilye’ ve Ay’a ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong’un 1969’daki fotoğrafı bulunuyor.

‘Başka Bir Dünyaya Yolculuk: Victor Martin-Malburet Fotoğraf Koleksiyonu’ adını taşıyan açık artırma online olarak düzenleniyor. 19 Kasım’a kadar sürecek etkinlikte en yüksek fiyatı Armstrong’un fotoğrafının 30 bin ile 50 bin sterlin (328 bin – 548 bin TL) arasında görmesi bekleniyor.

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