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‘Evde Kal Türkiye’ mesajı ortalığı karıştırdı

Bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına bu sabah acil durum uyarıları kapsamında "Evde Kal Türkiye" bildirimi iletildi. Sosyal medyada ekran görüntülerini paylaşan kullanıcılar mesaja tepki gösterdi.

Güncellenme: 10:22, 24/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
‘Evde Kal Türkiye’ mesajı ortalığı karıştırdı

Twitter’da telefonlarına gelen bildirimin ekran görüntüsünü paylaşan vatandaşlar, alarmın tekrarladığını da vurguladı.

“Evde Kal Türkiye” acil durumu bildirimi alan kullanıcıların tepkileri şöyle:

– Nükleer saldırı falan oldu sandık…. O nasıl bir sesti öyle ya…

– Acil durum uyarı sistemi “test dahi olsa” ancak bu kadar saçma sapan kullanılabilirdi.

– Telefondan böyle bir sesin çıkabileceğini bilmiyordum. Nasıl bir frekans seçmişlerse kulaklarım hâlâ çınlıyor.

– Dünyanın en korkunç sesini bulabilmiş miyşiz diye test ediyorsanız bulmuşsunuz evet. Neydi peki bu şimdi?

Ayrıntılar geliyor…

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Yayınlanma Tarihi:10:05,