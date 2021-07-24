‘Evde Kal Türkiye’ mesajı ortalığı karıştırdı

Twitter’da telefonlarına gelen bildirimin ekran görüntüsünü paylaşan vatandaşlar, alarmın tekrarladığını da vurguladı.
“Evde Kal Türkiye” acil durumu bildirimi alan kullanıcıların tepkileri şöyle:
– Nükleer saldırı falan oldu sandık…. O nasıl bir sesti öyle ya…
– Acil durum uyarı sistemi “test dahi olsa” ancak bu kadar saçma sapan kullanılabilirdi.
– Telefondan böyle bir sesin çıkabileceğini bilmiyordum. Nasıl bir frekans seçmişlerse kulaklarım hâlâ çınlıyor.
– Dünyanın en korkunç sesini bulabilmiş miyşiz diye test ediyorsanız bulmuşsunuz evet. Neydi peki bu şimdi?
Ayrıntılar geliyor…