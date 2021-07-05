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Facebook kurucusundan sörflü 4 Temmuz kutlaması

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformlarından biri olan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg dün bir video paylaşarak gündem oldu. ABD'nin bağımsızlığı olan 4 Temmuz'u elektrikli bir sörf tahtası üzerinde elindeki bayrakla kutlayan Zuckerberg'in bir mesaj verdiği iddia edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:43, 05/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Facebook kurucusundan sörflü 4 Temmuz kutlaması

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, dün paylaştığı bir video ile gündem oldu. Zuckerberg, ABD’nin bağımsızlığını kutladığı 4 Temmuz’da eline bir bayrak alarak elektrikli sörf tahtası ile eğlenirken çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Lift Foils tarafından üretilen ve yaklaşık 12.000 dolar (yaklaşık 104 bin TL) değerindeki elektrikli sörfü kullanan Zuckerberg, geçen hafta zorlu bir soruşturma süreci geçirmişti. ABD Federal Ticaret Komisyonu, Facebook’un tekelleşmesi ile ilgili bir soruşturma başlatmış fakat süreç geçen hafta mahkemeden dönmüştü.

John Denver’ın “Take Me Home, Country Roads” (Beni Evime Götürün, Taşra Yollara) isimli şarkısını kullanan Zuckerberg’in videoda milliyetçilere göz kırptığını söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bu video imajını düzeltmek için yapıldı” yorumlarını yaptı.

 

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