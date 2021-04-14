Facebook’un yeni uygulamasında flört etmek için sadece dört dakikanız var

Sosyal medya devi flört dünyasındaki adımlarına devam ediyor. Şirketin Yeni Ürün Deneme (NPE) ekibi tarafından geliştirilen hızlı buluşma uygulaması yayınlandı.

Uygulama, koronavirüs salgınından sonra flört uygulamalarının eklediği görüntülü sohbet özelliğini temel alıyor. Henüz sadece tarayıcı tabanlı olan Sparked, dört dakikalık hızlı randevular sunuyor. Eğer bu kısacık randevuyu severseniz 10 dakikalık ikinci bir randevuya daha girebiliyorsunuz. Her şey yolunda gider ve iletişim halinde olmayı isterseniz de karşı tarafla iletişim bilgilerinizi paylaşmanız gerekecek.

NEZAKET ÖNEMLİ

Sparked'ı kullanabilmek için öncelikle bir Facebook profiliniz olması gerekiyor. Ardından bir kayıt işleminden geçiyorsunuz. Bu sırada ne kadar kibar olduğunuza dair sorularla karşılacaksınız. Sparked özellikle kullanıcılarının kibar olmasına odaklanıyor ve uygulamayı kullanacak kişilerin seçimini de algoritmalar, yapay zeka tabanlı sistemler değil, bizzat Sparked çalışanları yapıyor.