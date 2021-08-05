Google’da skandal: Şirket içi bilgileri sızdırdılar

Özel kullanıcı dosyalarına erişmek, kurumsal bilgileri sızdırmak, kullanıcıları takip etmek için veriyi kötüye kullanmak gibi suçlar işleyen onlarca Google çalışanı işten çıkarıldı.

SOZCU.COM.TR

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Vice News’in haberine göre; Google, 2018 ile 2020 yılları arasında düzinelerce çalışanını veriyi kötüye kullandıkları için işten çıkardı. 2020’de 36 çalışan, 2019’da 26 ve 2018’de 18 çalışanın güvenlikle ilgili sorunlar nedeniyle Google ile ilişikleri kesildi.

Geçen yıl Google’daki görevlerinden atılanların büyük çoğunluğu (yüzde 86’sı) şirket içi bilgileri dış taraflarla paylaştığı için işlerinden çıkarıldı. Vakaların diğer yüzde 10’u, kullanıcı veya çalışan verilerine erişmek veya başkalarının bu verilere erişmesine yardımcı olmak için şirket sistemlerinin kötüye kullanımıyla ilgiliydi.

Google’da verilerin kötüye kullanılmasına karışan çalışanların öncelikle uyarı, eğitim ve koçluk hizmeti aldıkları bildiriliyor.

ÇALIŞANLAR, İLK DEFA KULLANICI VERİLERİNE ULAŞMIYOR

Bir Google sözcüsü Vice’a verdiği demeçte, “Belirtilen örnekler çoğunlukla özel, hassas kurumsal bilgilere erişim, IP’ye uygunsuz erişim veya bunların kötüye kullanımı ile ilgili. Kullanıcı verileriyle ilgili olarak çalışanların erişimini sıkı bir şekilde kısıtlama dahil pek çok önlem alıyoruz: Kullanıcı verilerine erişimin gerekli kişilerle sınırlandırılması, bu tür verilere erişim için gerekçenin istenmesi, hassas verilere erişim verilmeden önce çok aşamalı inceleme gibi…”

Sözcü şunları da ekledi: “Kasıtlı veya kasıtsız olsun, ihlallerin sayısı sürekli olarak düşüktür. Her çalışan yıllık olarak eğitim alır, tüm iddiaları araştırırız ve ihlaller, fesih dahil olmak üzere düzeltici eylemlerle sonuçlanır. Araştırmalarımızın sayısını ve sonuçlarını kamuoyuna açıklarken şeffafız. Ayrıca müşteri ve kullanıcı verilerini herhangi bir iç veya dış tehditten korumak için katı süreçlerimiz var.

Google, bu sorunu ilk defa yaşamıyor. Rapor; bir Google çalışanının, şirketin Washington ofisinde çalışırken Seattle teknoloji grubunda tanıştığı dört küçük çocuğun hesaplarına erişmek için şirket pozisyonunu kullandığı için kovulmasından on yıldan sonra geldi.

David Barksdale, 2010 yılında pek çok çocuğun yazışmalarına, ders bilgilerine erişmiş, özel hayatlarıyla ilgili öğrendiği bilgileri onları tehdit etmek için kullanmıştı.

İLK ŞİRKET DEĞİL…

Teknoloji devi, çalışanlarının hatalarıyla uğraşan ilk şirket değil.

Facebook’taki uygulamalar hakkında yeni yayınlanan bir kitapta eski bir çalışan, şirketin 2014 ve 2015 arasında kişisel nedenlerle kullanıcı verilerine eriştikleri için 52 kişinin kovulduğunu anlatıyor.

Hatta Business Insider’da yayınlanan bir habere göre; Facebook’tan Alex Stamos, CEO Mark Zuckerberg ve diğer üst düzey yöneticilere mühendislerin erişimlerini neredeyse her zaman kötüye kullandıklarını belirtiyor. Business Insider’ın haberine göre bir çalışan, kavga ettikten sonra otel odasından birlikte seyahat ettiği bir kadını izlemek için Facebook kullanıcı verilerine erişimini kullandı.

Konuyla ilgili Facebook’tan yapılan açıklama ise şu şekilde oldu: “Her zaman kötüye kullanıma karşı sıfır tolerans gösterdik ve verilere uygunsuz şekilde eriştiği tespit edilen her bir çalışanı işten çıkardık. 2015’ten beri protokollerimizi güçlendirmeye devam ettik. Ayrıca, hizmetlerimizi oluşturmak ve desteklemek için çalışırken mühendislerin bazı veri türlerine erişme ihtiyacını azaltmaya devam ediyoruz.”

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