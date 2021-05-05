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Google’daki etik kargaşası Apple’ın işine yaradı

İki yapay zeka araştırmacısının kovulmasından aylar sonra şirketten ayrıldığını açıklayan Google Brain yöneticisi Samy Bengio’nun yeni adresi belli oldu. Bengio, Apple ile anlaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:57, 05/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Google’daki etik kargaşası Apple’ın işine yaradı

Apple, Google'ın önde gelen çalışanları arasında yer alan ve yapay zeka bölümünün yöneticisi olan Samy Bengio’yu işe aldı. Reuters'ın yer verdiği habere göre; Bengio, Apple'da yine eski bir Google çalışanı olan John Giannandrea ile birlikte çalışacak.

Bengio, şirketin, Timnit Gebru ve Margaret Mitchell adlı iki yapay zeka liderinin görevden alınmasının ardından geçtiğimiz haftalarda Google’dan ayrıldığını duyurmuştu. Her iki araştırmacı da kendi alanlarında çeşitliliğin savunucularıydı ve algoritmik önyargılar konusunda şirketi ayrı ayrı uyarmışlardı.

GOOGLE, GÖREVLERİNİ SINIRLANDIRMIŞTI

Gebru’nun işten çıkarılmasının ardından Bengio Facebook’ta yayınladığı bir açıklamada, şaşkına döndüğünü, Timnit ve ekibin geri kalanının yanında olduğunu söyledi.

Bloomberg’e göre Google, Şubat ayında etik yapay zeka araştırma biriminin başına Dr. Marian Croak’ı getirerek Bengio’nun görevlerini azaltmaya yönelik bir hamle yapmıştı.

Bengio, beyin haritalama, görüntü yükseltme ve erişilebilirlik alanlarında yapay zeka atılımları yapan Google Brain araştırma ekibinin üst düzey bir üyesiydi.

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