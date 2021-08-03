Google’dan bilim dünyasını karıştıran çalışma

Google'ın kuantum bilgisayarı bir zaman kristali oluşturmayı başardı. İddialar doğrulanırsa bu yeni buluşla beraber Newton'un hareket yasasına karşı gelinmiş olacak.

SOZCU.COM.TR

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2012’de teorize edilen zaman kristali kavramı, maddenin yeni bir aşaması. Zaman kristalleri, Sir Isaac Newton’un ünlü yasalarından biriyle de çelişiyor. Newton’ın hareket yasası; duran bir nesnenin hareketsiz kalma eğiliminde ve hareket halindeki bir nesnenin de hareket halinde kalma eğiliminde olduğunu söyler. Olaylar, enerji alışverişi nedeniyle meydana gelir. Örneğin; sudan buza enerji değişimi (ısı) nedeniyle buz suda erir.

Evrenimizde yüksek entropi (düzensizlik) denen bir şey var. Enerji alışverişleri sayesinde her zaman bir şeyler olur. Entropi, süreçler yoksa aynı kalır, ancak varlığında artar. Ama bu, zaman kristalleri için geçerli değil.

Zaman kristalleri, bu yasayı görmezden gelir. Bilim dünyası son günlerde Google’un kuantum bilgisayarları ile oluşturduğu iddia edilen zaman kristalleri karışmış durumda. Ancak henüz Google’ın gerçekten bir zaman kristali oluşturup oluşturmadığı henüz doğrulanmadı.

Ancak Google zaman kristali yapmanın bir yolunu bulduysa, yeni nesil kuantum bilgisayarlar, içlerinde zaman kristalleri ile gelebilir. Herkes bu bilgisayarları yaratabilir. Ayrıca onlarca yıllık kuantum hesaplama araştırmasına ihtiyaç olsa da evrensel olarak etkili kanser tedavileri keşfetmek için içlerinde zaman kristalleri olan kuantum bilgisayarlar oluşturulabilir.

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