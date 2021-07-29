Google’dan ofislere dönüşler için yeni karar: Çalışanlardan aşı olmalarını isteyecek

Amerika’da artan vakalardan sonra Google’dan ofislere dönüşle ilgili yeni bir karar geldi. CEO Sundar Pichai, paylaştığı bir e-postada, “Kampüslerimizde çalışmaya gelen herkesin aşılanması gerekecek. Aşı olmak, önümüzdeki aylarda kendimizi ve toplumumuzu sağlıklı tutmanın en önemli yollarından biri” dedi.

ABD’li teknoloji devi Google’ın CEO’su Sundar Pichai, ofislerde çalışan herkes için corona virüsü aşısı yaptırmanın zorunlu olduğunu açıkladı. Uygulamanın ilk olarak önümüzdeki haftalarda ABD’de başlayacağını belirten Pichai, daha sonra tüm ofislerde geçerli olacağını kaydetti. Pichai ayrıca uygulamanın, Google temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerdeki düzenlemeler ve aşıya erişilebilirlik durumuna göre hayata geçirileceğini ifade etti.

Şirket, tıbbi veya farklı nedenlerle aşılanamayan çalışanlar için bir istisna süreç olacağını da belirtti. Ancak yapılan açıklamalarda Google, çalışanlarının yüzde kaçının aşılı olduğu bilgisi verilmedi. Pichai mektubunda, “aşıların yaygın olarak bulunduğu alanlarda Google topluluğumuz için çok yüksek aşı oranları görmenin cesaret verici” olduğunu belirtti.

İSTEYEN KALICI OLARAK EVDEN ÇALIŞABİLİR

Aynı e-postada Pichai, Google’ın ofise dönüş tarihini ertelediğini de duyurdu. Şirket, Delta mutasyonunun vaka sayılarında artışa yol açması nedeniyle ofislere dönüşü 1 Eylül’den 18 Ekim’e ertelerken, özel durumdaki kişilerin 2021 yılı sonuna kadar evden çalışmak için başvurabileceğini, herhangi bir çalışanının ise isterse kalıcı olarak evden çalışmak için başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Pichai, “Bu erteleme, ihtiyaç duyanlar için esneklik sağlarken işe geri dönmemize de zaman tanıyacak. Verileri dikkatle izlemeye devam edeceğiz ve tam ofise dönüş planlarımıza geçmeden önce en az 30 gün önceden sizi bilgilendireceğiz” dedi.

Google’ın dünya genelinde 144 bin çalışanı bulunuyor.

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