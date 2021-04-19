İngiliz hükümetinden 40 milyar dolarlık satışa müdahale!

İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM Holdings, Amerikan grafik çipi uzmanı Nvidia’ye 40 milyar dolara satacaktı. Ancak, İngiliz hükümetinden müdahale geldi…

Akıllı telefonlarda üretilen çipleri üreten ARM’nin satışına İngiltere müdahale etti.

ABD’yi Nvidia, Arm'ı 40 milyar dolara satın almak için Eylül 2020’de teklifte bulunmuştu.

Nvidia, şirketin İngiltere’de kalacağına, daha çok istihdam sağlayacağına ve ARM markasının korunacağına söz vermişti.

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Jensen Huang “ARM’nin merkezi Cambrigde’te kalmaya devam edecek. Merkezi büyüteceğiz ve dünya klasmanında bir yapay zeka tesisi inşa edeceğiz. Sağlık, bilim, robotik, sürücüsüz araçlar ve diğer alanlardaki gelişmeleri destekleyeceğiz” demişti.

İngiltere Dijital ve Kültür Bakanı Oliver Dowden tarafından yayınlanan tebligat ile satış sürecine müdahale edildi.

Dowden “Arm'ı satın alma teklifine dair yaptığımız değerlendirmelerin ardından ulusal güvenlik anlamında müdahale mevzuatı yayınladık. Şimdi İngiltere bağımsız rekabet otoritesi, bu işlemin etkileri hakkında bir rapor hazırlayacak” dedi.

Dünyanın en değerli çip üreticisi

ARM, şirketlerin daha sonra kendi amaçlarına göre uyarladıkları bilgisayar çipi tasarımları yapıyor. Şirketin merkezi Cambridge’te olmakla birlikte, dünyanın dört bir yanında büroları bulunuyor.

Apple, Samsung, Huawei ve Qualcomm gibi şirketler ARM ürünlerini kullanıyor. ARM, kendi tasarımları üzerinden 180 milyar adet çip üretildiğini söylüyor.

California merkezli Nvidia, 2019 yılı Temmuz ayında Intel’i de satın alıp, dünyanın en değerli çip üreticisi olmuştu.

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