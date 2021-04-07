iOS 14.5 yayınlanmadan tartışmalara neden oldu

Apple, iOS 14.5 işletim sistemi önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulduğunda kullanıcılara hangi uygulamaların kendilerini takip edip edemeyeceklerine karar verebilecekleri sistemi de devreye sokacağını açıkladı.

Apple, bu yeni uygulamasını geçtiğimiz haziran ayında duyurmuş, ancak eylül ayında dijital reklamcılara uyum sağlamaları için zaman tanımak adına değişikliği erteleyeceğini söylemişti.

Apple aynı zamanda, geliştiricilere değişiklik öncesinde alternatif reklam araçları sağladığını da belirtti. Bu araçlardan biri; uygulama yükleme reklamları yayınlayan reklamverenlere, kullanıcılara ilişkin bilgileri ifşa etmeden, reklam kampanyasından sonra kaç kişinin uygulamayı yüklediğini görmelerini sağlıyor. Başka bir araç ise reklamverenlere, kullanıcının uygulama içindeki bir reklamı tıkladığında ve bir web sayfasına gittiğinde bireysel kullanıcı verilerini paylaşmadan ölçüm yapmasını sağlıyor.

FACEBOOK’TAN İTİRAZ

Araçların yazılım geliştiriciler tarafından kullanılması amaçlansa da Apple, tüketicileri de bu konuda bilgilendirmek için gizlilik kılavuzuna eklemeler yaptı.

Apple’ın bu yeni uygulamasına ise Facebook’tan tepki gecikmedi. Sosyal medya platformu, Apple’ın iOS 14.5 ile uygulamaya koyacağı bu yeni sistemin, küçük işletmeleri zora sokacağını belirtmişti.

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