iPhone’lar için iOS 14.4 güncellemesi yayınlandı

iOS 14.4 güncellemesiyle birlike iPhone’lara gelen yeni özellikler belli oldu. Klavyenin gecikmesi sorunu üzerine çalışan Apple, iOS 14.4 kamera uygulamasını daha yetenekli hale getirdi.

iOS 14.4 İLE GELEN ÖZELLİKLER VE DÜZELTİLEN SORUNLAR

* Klavye'nin Mesajlar'da doğru dilde ekrana gelmemesi

* Klavye ile yazı yazarken gecikmelerin meydana gelmesi ve sözcük önerilerinin klavyede görünmemesi

* İPhone 12 Pro ile çekilen HDR fotoğraflarda iyileştirme

* Telefon aramalarının Kilitli Ekran'da yanıtlanmasını engellemesi

HANGİ MODELLER iOS 14.4 GÜNCELLEMESİ ALDI?

– iPhone SE 2

– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max

– iPhone XS Max

– iPhone XS

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8 Plus

– iPhone 8

– iPhone 7 Plus

– iPhone 7

– iPhone 6S

– iPhone 6S Plus

– iPhone SE

– iPod Touch 7. jenerasyon