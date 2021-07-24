Jüpiter görevi için NASA ve SpaceX, 178 milyon dolarlık sözleşme yaptı

Europa Clipper adlı görev, Jüpiter’in uydusu Europa’nın yanından 45 kez uçmak üzere tasarlandı. Bilim insanları, Europa’nın buzlu kabuğunun altında küresel bir okyanusun gizlendiğine ve uzaylı yaşamının derinlerde gelişebileceğine inanıyor. Bu yüzde de NASA, Europa’yı inceleme altına almaya karar verip görev için bir tarih belirlediğini ve SpaceX ile 178 milyon dolarlık bir sözleşme yaptığını duyurdu.

Europa Clipper’ın temel amacı, Europa’nın yaşama ev sahipliği yapıp yapamayacağını belirlemek. Ay yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini çekmeyi, buzlu kabuğunun bileşimini ve kalınlığını çizmeyi, yüzeyin altındaki gölleri aramayı ve okyanusun derinliğini ve tuzluluğunu ölçmeyi amaçlıyor.

Uzay aracı, Europa’nın buzunun içinden fışkıran su buharı bulutlarının arasından bile uçabilir. Bilim insanları suyun, okyanustan geldiğini ve içinde yaşam belirtileri olabileceğini düşünüyorlar.

NASA’NIN FAVORİSİ SPACEX

Elon Musk’ın 2002 yılında kurduğu SpaceX, diğer gezegenleri incelemiyor, ancak NASA sık sık şirkete fırsat vermeye çalışıyor. SpaceX’in Crew Dragon uzay gemisi geçen yıl NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na uçurdu. 2011’de Uzay Mekiği Programı’nın sona ermesinden bu yana ABD ilk kez kendi astronotlarını fırlattı.

Nisan ayında NASA, SpaceX’te geliştirilmekte olan Starship megaroketini bir Ay’a iniş aracına dönüştürmek için sözleşme yaptı. Ajans, Starship’in 2024’te Ay’a astronot indirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu, 1972’de Apollo görevlerinin sona ermesinden bu yana ilk insanlı Ay’a iniş olacak.

NASA ve SpaceX arasındaki bağ ek de kolay ilerlemiyor; uzay şirketinin rakipleri oldukça güçlü. Blue Origin ve Dynetics daha önce NASA ve SpaceX arasındaki anlaşmalara itiraz etmiş ve görevleri durdurmayı başarmıştı. Yine de SpaceX yeni Europa Clipper sözleşmesini almayı başardı.

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