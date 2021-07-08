Microsoft’tan acil güvenlik uyarısı: Bilgisayarınızı hemen güncelleyin

Microsoft’un başı yine güvenlik açığıyla dertte. Araştırmacılar, mayıs ayı sonlarında, birden fazla kullanıcının bir yazıcıya erişmesine izin veren “Yazdırma Biriktiricisi”nde güvenlik açıkları bulduklarını Twitter’da paylaştılar. PrintNightmare olarak bilinen güvenlik açığı, Windows Yazdırma Biriktiricisi hizmetini etkiliyor.

Microsoft, kullanıcılarını güvenlik açığından yararlanan bilgisayar korsanlarının programlar yükleyebilecekleri, verileri görüntüleyip silebilecekleri ve hatta tam kullanıcı haklarına sahip yeni kullanıcı hesapları oluşturabilecekleri konusunda uyardı.

SADECE WINDOWS 10 ETKİLENMİYOR

Etkilenen tek sürüm Windows 10 değil, Microsoft’un geçen yıl desteğini sonlandırdığı Windows 7 de güvenlik açığına maruz kalıyor. Microsoft, artık Windows 7 için güncelleme yayınlamayacağını duyurmasına rağmen, 12 yıllık işletim sistemi için PrintNightmare sorununun ciddiyetinin altını çizen bir yama yayınladı.

Microsoft son yıllarda sık sık güvenlik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. 2020 yılında Windows işletim sisteminde bilgisayar korsanlarının meşru yazılım şirketleri gibi davranmalarına izin verebilecek büyük bir sorun olduğu belirlenmişti. Bu yıl, bilgisayar korsanlarının popüler e-posta ve takvim hizmeti için sunuculara erişmesine izin veren dört güvenlik açığı nedeniyle yüz binlerce Exchange kullanıcısı hedef alındı.

CCS Insight’a göre; Windows 11 şu anda dünya çapında yaklaşık 1,3 milyar cihazda çalışan büyük bir güncelleme.

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