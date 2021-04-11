NASA’nın son harikası Ingenuity’nin uçuşu ertelendi

Mars'taki uçuşları heyecanla beklenen Ingenuity'nin 11 Nisan'daki uçuşu ertelendi. NASA, 9 Nisan'da gerçekleşen test uçuşundan sonra bu erteleme kararını aldığını açıkladı.

İnsansız dünya dışında uçacak ilk araç olan Ingenuity, son zamanlarda tüm uzay meraklılarının ilgi odağı. Mars'ta yapacağı keşiflerle insanların ulaşamayacağı bilgilere ulaşması beklenen robotik helikopterin test aşamaları pek de parlak gitmiyor.

NASA yaptığı açıklamada; cuma gecesi geç saatlerde Ingenuity Mars helikopterinden alınan verilere dayanarak ilk uçuşunu 14 Nisan'a kadar ertelediklerini belirtti.

Ayrıca; helikopter ekibinin sorunu teşhis etmek ve anlamak için çalışmalarına devam ettiği paylaşılırken tam hız testinin yeniden planlanacağı da açıklandı.

Bu yaşanan sorun nedeniyle sürecin NASA'nın pek de istediği gibi gitmediği belirtilse de özellikle dikkatli davrandıklarını çünkü Ingenuity ile bir aracın Mars yüzeyinde ilk kez uçtuğunun gösterileceği ve buradaki başarının, gelecekteki uçan kaşiflerin önünü açacağı iletildi.

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