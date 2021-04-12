NFT dünyasına Kate Moss da girdi

Ünlü model, MITNFT ile beraber özel anlarını içeren bir seri hazırladı. Kate ile uyu, Kate ile sür, Kate ile yürü gibi başlıklara sahip çalışmalarda Kate Moss’un birbirinden samimi ve özel görüntüleri yer alıyor.

Moss'un Vogue'a yaptığı açıklamada “Benim için sanat her zaman o andan ibaret. Zaman ise asla yetmiyor ve kimseyi de beklemiyor. Ben sadece, benim bir ânıma kimin sahip olmak isteyeceği ile ilgileniyorum” dedi.

Moss'un kendisi tarafından kaydedilmiş bir ses sertifikası ile kimlik doğrulamasının yapılacağı eserler 13 Nisan'da satışa sunulacak.

Satış sonrası elde edilen gelirin belirli bir kısmı ise Grul's Talk'a bağışlanacak.

Bu gönderiyi Instagram’da gör MITNFT (@mitnft)’in paylaştığı bir gönderi