Nintendo yeni modelini tanıttı: Nintendo Switch OLED

Switch OLED, özellikle halihazırda Switch kullanan oyuncular için tasarlandı. Ufak dokunuşlarla OLED modelini tanıtan Nintendo’nun ana hedefi oyun konsolunu kullanan ve yeni modelin çekiciliğine hayır diyemeyecek oyuncular.

Konsolla ilgili en dikkat çeken geliştirme 6.2 inç IPS yerine 7.2 inç OLED bir panel kullanılıyor olması. 1280×720 HD çözünürlüğe sahip olan yeni konsol, çözünürlüğü Full HD yapabiliyor. Ayrıca bağlantı istasyonunda da yenilikler yapan Nintendo Switch OLED, ethernet girişi ve gelişmiş ses sağlıyor.

OLED ile ufak dokunuşlar yapılsa da 4K beklentileri boşa çıkıyor. Pil ömrü ise 9 saat olarak belirtiliyor, bu açıdan da Switch ile neredeyse aynı özelliklere sahip. Nintendo Switch OLED, 8 Ekim tarihinde raflardaki yerini alacak. Fiyatı ise 350 dolar olacak.