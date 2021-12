Oyun şirketinden YouTuber’a dava: Siber çete oluşturdu

Roblox Corporation, platformda yasakladığı YouTuber Ruben Sim'i Roblox platformunu ve şirket çalışanlarını terörize eden bir siber çete oluşturduğunu iddia ederek dava ediyor. Simon olarak da anılan isme, uzun zamandır Roblox platformundaki uygunsuz davranışları nedeniyle yaptırımlar uygulanıyor.

Önde gelen oyun şirketlerinden biri Roblox’un başı kullanıcılarından biriyle dertte. Simon isimli kullanıcı; platformda çok sayıda suça karışmış durumda. Irkçı davranışlar, Cinsel taciz, siber çete kurma, yasakları ihlal etme, platformun konferansını engelleme, dolandırıcılık Simon’ın suçlarından sadece birkaçı.

23 Kasım’da ABD’nin Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde açılan davada, gerçek adı Benjamin Robert Simon olan YouTuber’ın Hitler’in çırılçıplak bir fotoğrafını ve bir seks oyunu yüklemeye çalıştığı da iddia ediliyor. Roblox, Simon’ın suçları arasında diğer oyunculara cinsel tacizde bulunduğunu da ekliyor.

YASAKLI OLMASINA RAĞMEN KULLANICILARI HACKLEYEREK YENİDEN OYUNDA

Simon, Roblox’tan yasaklandı; ancak dava ile şirket, başka kişilerin hesaplarını hackleyerek veya kullanarak platforma tekrar erişmesini engellemeye çalışıyor. Jüri duruşması talep eden yasal şikayet, Simon’ı dolandırıcılık ve haksız müdahale de dahil olmak üzere altı suçlamayla suçluyor.

Roblox, oyuncuların oyun oynayabileceği veya yeni dünyalar yaratıp inşa edebileceği 10 yaş üstü çocuklar için oldukça popüler bir oyun platformu. Kullanıcılar milyonlarca oyun oynayabilir ve hatta platformdaki herhangi biri tarafından oluşturulmuş ve programlanmış oyunlara da katılabilirler. The New York Times’ın Mart ayında bildirdiğine göre, Statista’ya göre şu anda dünya çapında her gün yaklaşık 43,2 milyon kişi tarafından oynanıyor ve değeri 45 milyon dolar civarında.

777.000 aboneli YouTube kanalına sahip Simon’ın Roblox platformunda uzun uygunsuz bir davranış geçmişi var. Cinsel taciz, ırkçılık ve homofobi nedeniyle birkaç yıldır yasaklı, ancak diğer insanların hesaplarını kullanarak oyuna girmeye devam ediyor.

KONFERANSIN YAPILMASINI DA ENGELLEDİ

Dava, Simon’ın ırksal ve homofobik hakaretlerde bulunduğunu, Roblox çalışanlarını ve yöneticileri hakkında karalayıcı kişisel suçlamalar yaptığını, oyunda oyuncuları alay veya tacize maruz bıraktığını ve cinsel organını sadece bir abajurla kapatan çıplak bir fotoğraf yüklemeye çalıştığı iddia edildi.

Davadaki daha yeni iddialardan biri, ekim ayında San Francisco’da 300’den fazla kullanıcı ve çalışanın yanı sıra 600 sanal katılımcının olacağı Roblox Geliştiriciler Konferansı’na atıfta bulunuyor. Davada Simon’ın şirket çalışanlarını karalayıcı ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu, konferanstan önceki günlerde hayran kitlesinden oluşan siber çete ile bomba tehdidine bulunduğu iddia edildi.

Simon’ın eylemleri konferansı erteledi ve polis tüm tesisi aramak zorunda kaldı.

Roblox, Simon’ın “benzer yasa dışı ve zararlı faaliyetlerde bulunmasını” engellemek için 1,6 milyon dolarlık tazminat, avukatlık ücreti ve ihtiyati tedbir talep ediyor.

