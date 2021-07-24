Şimdiye kadar Amazon’dan hiçbir şey almadı ama Jeff Bezos ile uzaya gitti

18 yaşındaki Hollandalı Oliver Daemen yaklaşık 10 dakikalık uçuşta Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile arasında geçen konuşmayı anlattı. Ve ona şimdiye kadar Amazon’dan hiç bir şey satın almadığını söyledi.

Reuters ile yaptığı röportajda Daemen, uzaya ilk uçuşunu anlattı: “Jeff’e Amazon’dan hiç bir şey almadığımı söyledim. Ve o, ‘oh, vay, bunu en son duyduğumdan bu yana uzun zaman oldu’ dedi.”

Daemen, başlangıçta Bezos ve ekibiyle uçuşa gitmeyecekti. Kimliği hâlâ bilinmeyen ve koltuk için 28 milyon dolar ödeyen çevrimiçi açık artırmanın galibi, program çakışmaları nedeniyle gidemeyeceğini söyledikten sonra Daemen’a fırsat sunuldu. Müzayedeye katılan ve ikinci uçuşta zaten bir yer edinmiş olan Daemen daha sonra listede üst sıralara yükseldi. Koltuğunun parasını da babası Joes Daemen ödedi.

Daemen, “28 milyon dolara yakın bir ödeme yapmadık ama beni seçtiler, çünkü en küçükleriydim ve aynı zamanda bir pilottum ve zaten bu konuda çok şey biliyordum” dedi.

Eylül ayında Utrecht Üniversitesi’nde eğitimine başlayacak olan uzaya giden en genç insan olarak tarihe geçen Daemen, profesyonel olarak ne yapmak istediğinden emin olmadığını, ancak uzay yolculuğuna odaklanmayı düşüneceğini söyledi. Ayrıca yol arkadaşlarının süper eğlenceli olduğunu da belirtti.

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