Sosyal medya platformunda bir ilk: Clubhouse’da evlenen çiftin törenini 27 bin kişi dinledi

Bir dönem modellik yapan şimdilerde ise yaşam koçluğu alanına eğilen Natasha Grano, Clubhouse’da tanıştığı Michael Graziano ile evlilik törenini Clubhouse’da gerçekleştirdi. Clubhouse analitiklerinin üçüncü taraf sağlayıcısı Direcon’dan gelen bir rapora göre, ünlü çöpçatan Carmelia Ray’in ev sahipliğini yaptığı iki saatlik tören boyunca yaklaşık 27.000 dinleyici töreni dinledi.

Clubhouse yöneticilerinden Stephanie Simon da çifte güzel dileklerini iletmek için görüşmeye katıldı. Simon, Insider’a verdiği demeçte; “İnsanların yeni birileriyle tanışmak, dostluklar kurmak ve nihayetinde kilometre taşı olarak nitelendirilebilecek deneyimleri birbirleriyle paylaşmak için Clubhouse’u kullanmalarından sürekli olarak ilham alıyoruz. Bu düğün bize sesin gücünü ve samimiyetini hatırlatıyor” dedi.

CLUBHOUSE’DA TANIŞTILAR

31 yaşındaki Grano Insider’a yaptığı açıklamada, “İkimiz de ünlü çöpçatan Carmelia Ray’in Clubhouse odalarından birindeydik ve Michael’ın sesini duyar duymaz onun özel biri olduğunu anladım” dedi.

Grano, Graziano’nun sesini ilk kez duyduktan sonra fotoğrafına dokundu ve onu Instagram’da takip etmeye başladı. Birkaç dakika içinde Graziano da onu takip etti ve ona bir mesaj gönderdi. Biraz sohbet ettikten sonra, Mart ayı başlarında onu “Live Greatly” adlı podcast’ine davet etti.

Geçen mart ayında dünya kapanmadan hemen önce 193 BM ülkesini ziyaret eden en genç Kanadalı olmak için altı yıllık görevini tamamlayan 32 yaşındaki Graziano, “Anında bağlantı kurduk” dedi.

Grano ve Graziano farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen her gün FaceTime’dan saatlerce görüntülü konuştuklarını anlatıyorlar. Seyahat kısıtlamalarına rağmen, Graziano ilk kez yüz yüze görüşmek için Nisan ayında bir haftalığına İngiltere’ye gittiğini anlatıyor: “Büyükannem bana ‘O uçağa binip bir kadın ve bir çocukla geri dönersen seninle bir daha asla konuşmam’ dedi. Kendimi kötü hissettim ama yine de gittim.”

GELENEKSEL TÖRENİN TAMAMI SESLİ YAPILDI

Tören, Lakewood Kilisesi’nden Joel Osteen’in eski papaz yardımcısı John Gray tarafından yönetildi. Gray, konuşmasına şu sözlerle başladı: “Bugün burada bu Clubhouse topluluğunun önünde kutsal evlilik bağıyla Natasha ve Michael’ı birleştirmek için toplandık.”

Konuşmaların çok uzun sürdüğü gerçek hayattaki düğünlerin aksine, sanal partide üyelerin konuşmalarını en fazla iki dakika uzunluğunda tutmaları için sürekli hatırlatmalar yapıldı. Ve sık sık klasikleşen Clubhouse cümlesi “Teşekkür ederim, konuşmayı bitirdim” duyuldu.

Graziano, yemininde Grano’ya, “Başından beri telefonumun uygulamalarında saklandığını anlamak için tüm dünyayı aramak zorunda kalmış olabilirim, ama bu sefer bırakmayacağım” dedi.

Düğün konuklarından sosyal medya fenomeni Kiante Young, “Umarım gelecekte Clubhouse’da bebek partinizi de kutlarız” dedi.

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