Spotify’ın kurucusu şaşırttı: Ünlü futbol kulübüne teklif göndermiş

Zenginlerin futbol kulübü satın aldığı İngiliz ligi takımları ile ilgili dikkat çekici bir açıklama dün gece Spotify’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Ek tarafından geldi.

İsveçli milyarder, geçen hafta içerisinde İngiliz Premier Lig takımlarından Arsenal’i satın almak için bir teklif gönderdiğini duyurdu. ABD’li milyarder Stan Kroenke’nin himayesi altındaki takım yönetiminin Ek’in teklifini reddettiği belirtildi.

Ek, “Bana paraya ihtiyaçları olmadığını söylediler. Onların bu kararlarına saygı duyuyorum fakat eğer durum değişirse halen satın almakla ilgilendiğimi belirtmek istiyorum” dedi.

Lig şampiyonluğunu en son 2004 yılında kazanan Arsenal’in hisselerini ilk olarak 2007 yılında satın alan Kroenke, dört yıl sonra hisselerde çoğunluk sahibi olmuş ve 2018’de de kalan yüzde 30’luk hisseyi 550 milyar dolara satın almıştı.

Uzun yıllardır başarıya aç olan Arsenal taraftarları ise Kroenke’nin yeterli yatırımı yapmadığı ve gerekli ilgiyi göstermediği için yönetime tepkisini sık sık dile getiriyor.

Geçen haftalarda UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’nden ayrılma çabaları içerisinde olan 6 İngiliz kulübünden biri olan Arsenal bu adımıyla büyük tepki çekmişti.

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