Teknoloji firmalarının yeni gözdesi: Metaverse…

Facebook, Alibaba, ByteDance, Tencent... Teknoloji devlerinin yeni gözdesi metaverse, yeni dünyanın öne çıkan akımı olarak dikkat çekiyor. Peki nedir metaverse? Neler getirecek? Ne zamana kadar hayata geçmiş olacak?

Kamer YILMAZ

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Son zamanlarda adı sürekli skandallarla anılan Facebook’un gündeminde sadece krizler yer almıyor. Teknoloji şirketi gözünü bambaşka bir dünyaya dikti ve bu dünyayı yaratmak için de çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Sosyal medya devi, metaverse’yi ilgi odağı haline getirdi ve haberlere göre, bu konsepte odaklandığını yansıtmak için adını değiştirmeyi bile planlıyor.

Metaverse olarak adlandırılan bu teknoloji modası, insanların sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) cihazlarını kullanarak internet üzerinden erişebilecekleri sanal alanları ifade ediyor ve Microsoft dahil olmak üzere pek çok teknoloji devinin de dikkatini çekiyor.

ÇİN, METAVERSE KONUSUNDA TEMKİNLİ

Hatta sadece Facebook ve Silikon Vadisi değil; Çin’in teknoloji devleri de fütüristik konsept üzerinde çalışıyor. South China Morning Post’un bu hafta yayınladığı habere göre; oyun devi Tencent, yan kuruluşu TiMi Studios altında yeni bir oyun stüdyosu ile metaverse alanındaki gelişmelere odaklanmaya hazırlanıyor.

TiMi Studios’tan bir sözcü, Insider’a şirketin modaya uygun herhangi bir kelimeyi tartışmaya niyeti olmadığını, ancak kendilerini gelecekteki oyun biçimini keşfetmeye adadıklarını söyledi.

TikTok’un sahibi ByteDance de Pico Interactive’i satın alarak bu alanda adım atmaya başladı. ByteDance, Insider’a VR’nin geleceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. E-ticaret devi Alibaba da geçen ay “Ali Metaverse” dahil olmak üzere çeşitli ticari markaları tescil ederek mücadeleye katılmış görünüyor. AFP’nin haberine göre, yeni teknoloji modasına uymaya çalışanlar arasında Çinli teknoloji firmalarından kısa video uygulaması iQiyi ve elektrikli otomobil üreticisi Li Auto da yer alıyor.

Çinli firmalardan bu alanda adımlar gelse de resmi olarak Çin metaverse konusunda o kadar da hevesli değil. Geçen ay, devlete ait medya kuruluşu Security Times, henüz emekleme aşamasında olan konsepte yatırım yapılmaması konusunda uyardı. Yer verdiği haberde; “Yatırım sanal bir oyun değil” uyarısında bulundu: “Metaverse gibi büyük ve yanıltıcı kavramlara körü körüne yatırım yapmak, sonunda cebinize zarar verebilir.”

800 MİLYAR DOLARLIK PASTADAN PAY ALMAK İSTİYORLAR

Bütün bu adımların atılmasının nedeni ise aslında Bloomberg Intelligence’ın 2024 yılına kadar 800 milyar dolar değerinde olabileceğini tahmin ettiği alanın ön saflarında yer almak için.

Çin ihtiyatlı davranmaya devam ederken Mark Zuckerberg bu pastadan pay almak için büyük adımlar atmaya devam ediyor. Facebook, metaverse olarak bilinen dijital dünyayı inşa etmek için önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa Birliği’nde 10.000 kişilik bir işe alım yapmayı planlıyor. Sosyal medya devi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yüksek vasıflı mühendisleri işe alacağını söyledi. Şirket, işe alım hedefini Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, Hollanda ve İrlanda’ya odaklamış durumda.

Facebook’tan Nick Clegg ve Javier Olivan bir blog yazısında “Avrupa, Facebook için son derece önemli. Metaverse’yi hayata geçirme yolculuğuna başlarken, oldukça uzmanlaşmış mühendislere duyulan ihtiyaç Facebook’un en acil önceliklerinden biri. Bölge genelinde yaklaşan işe alım sürecinin bir parçası olarak, doğru insanları ve doğru pazarları bulmak için AB genelinde hükümetlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, temmuz ayında metaverse vizyonunu özetlemişti. Şirket kısa süre önce, insanların sanal gerçeklikte toplantılar düzenlediği bir uygulamayı metaverse’ye ilk adım olarak açıklamıştı.

METAVERSE NEDİR?

“Meta-evren”in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya. Pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetlerini ifade ediyor.

Terim; insan topluluğunun avatarlar biçiminde etkileşime girebileceği, fiziksel gerçekliğe paralel bir siber uzayı belirtiyor. Konsept, yazar Neal Stephenson tarafından 1992 bilim kurgu romanı “Snow Crash”de ortaya atılmış. Paylaşılan çevrimiçi alan da fiziksel, artırılmış ve sanal gerçekliğin birleştirilmesini ifade eder. Teknoloji blog’u Verge ise, metaverse’in kısmen gelecek için bir rüya ve kısmen de halihazırda devam etmekte olan değişiklikleri kapsüllemenin bir yolu olduğunu söylüyor.

Bazı video oyunu toplulukları, Roblox (çocuklar ve gençler tarafından yaratılan sayısız oyunu içeren bir platform) veya Fortnite gibi, meta-evrenlerin tohumlarını zaten yarattılar. Hatta nisan ayında Fortnite’ta avatar olarak karşımıza çıkan rapçi Travis Scott’ın verdiği beş sanal konseri 12 milyondan fazla oyuncu takip etti.

METAVERSE DÜNYASININ ALFABESİ

Metaverse dünyasının kendine has ögeleri bulunuyor. Bunların bazılarına bir süredir aşinayız.

Bu terimlerden bazıları birbirinin yerine de kullanılıyor. Bazı deneyimler gerçekliğin çeşitli versiyonlarını karıştırır; örneğin, Horizon Workrooms, sanal bir toplantıya katılmak için bir Oculus Quest 2 kulaklığı gerektirir, ancak iş arkadaşları video konferans yoluyla da katılabilir.

Artırılmış gerçeklik: Bu teknoloji, gerçek dünyayı baz alır ve bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüler de ekler. Perakendeciler bunu, yeni bir kanepenin bir müşterinin oturma odasında nasıl görüneceğini göstermek için kullanır.

Meatspace: Siber uzayın veya sanal ortamın aksine fiziksel dünya.

Mixed reality: Karma gerçeklik, gerçek nesneler gibi görünen ve hareket eden sanal nesnelerin eklenmesiyle gerçek dünyanın bir görünümünü tanımlar. Kullanıcılar hem sanal nesnelerle hem de gerçek nesnelerle etkileşime girebilir.

Multiverse: Çoklu evrenin genel tanımında genellikle birbirinden bağımsız olarak çalışan birçok farklı evrene atıfta bulunulur. Teknoloji/internet/sosyal medya bağlamında bu, Facebook, Minecraft, Instagram, Twitch, Roblox, Fortnite, Discord ve insanların sosyalleştiği, oyun oynadığı, alışveriş yaptığı diğer tüm sanal sosyal medya ve oyun yerleri. Teoride, metaverse tüm bu çoklu evrenleri tek bir yerde toplayabilir.

Virtual reality: Sanal gerçeklik, kulaklık gerektiren sürükleyici bir deneyimdir. Kullanıcıları farklı dünyalara götüren sanal gerçeklik oyunları ve gerçek dünyada geçen eğitimler bulunuyor.

NE ZAMAN HAYATA GEÇER?

Facebook Reality Labs’ı yöneten Andrew Bosworth, “Bu ürünlerin çoğu ancak önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde tamamen hayata geçirilecek” diyor. Ve Snow Crash tarzı bir çevrimiçi dünyayı çalışır duruma getirmek için üstesinden gelinmesi gereken birçok teknik engel olduğunu belirtiyor.

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