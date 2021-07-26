Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tesla’dan müşteri memnuniyeti için ilginç önlem: Sosyal medya paylaşımlarını denetliyorlar

Tesla'nın güneş enerjisi girişimi Tesla Energy, müşteri şikayetlerini ve sosyal medyaya bırakılan olumsuz yorumları denetlemek için özel bir ekibe sahip. Ekip, sadece müşterileri sorunlarını gidermiyor aynı zamanda sosyal medya platformlarındaki olumsuz yorumların kaldırılmasını da sağlıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:04, 26/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Tesla’dan müşteri memnuniyeti için ilginç önlem: Sosyal medya paylaşımlarını denetliyorlar

Insider’ın haberine göre; eski bir Tesla çalışanı Tesla Energy’nin internette dolaşan müşteri şikayetleri için 20’den fazla çalışandan oluşan bir ekibe sahip olduğunu açıkladı.

Ayrıca en az dokuz kişiden oluşan başka bir ekibin de özellikle CEO Elon Musk’ı hedef alan gönderileri aradığı belirtildi. Insider’ın haberine göre; Tesla Energy için çıkan bir iş ilanında, görev tanımı olarak Musk’ı hedef alan sosyal medya yorumlarından sorumlu olmak yer alıyordu. Çalışanların aynı zamanda boş zamanlarında mutsuz müşterileri aramaları da istendi.

Pek çok müşteri gibi Tesla Energy’nin de bazı müşterileri, müşteri hizmetlerinden daha hızlı dönüş alabilmek için sosyal medyadan şikayet etmeye başladı. Mayıs ayında müşteriler Insider’a şirketin onları haftalarca görmezden geldiğini belirtti.

İlginizi ÇekebilirABD Başkanı Biden'dan sosyal medya devlerine aşı karşıtlığı suçlaması: İnsanları öldürüyorlarABD Başkanı Biden'dan sosyal medya devlerine aşı karşıtlığı suçlaması: İnsanları öldürüyorlarİlginizi ÇekebilirTesla, çalışanları tarafından ırkçılıkla suçlanıyorTesla, çalışanları tarafından ırkçılıkla suçlanıyorİlginizi ÇekebilirKızgın Tesla kullanıcısı fuarı birbirine kattıKızgın Tesla kullanıcısı fuarı birbirine kattı