Tesla’nın değeri 1 trilyon doları aştı

Tesla'nın, araç kiralama şirketi Hertz'in 100.000 araç siparişi vermesi üzerine piyasa değeri 1 trilyon doları aştı. Hertz'in büyük toplu satın alımı, Tesla'nın otomobillerinin ana akım tüketicilere ulaşmasına yardımcı olması bekleniyor.

Apple Inc. Microsoft Corp. , Amazon.com Inc., Google’ın ana şirketi Alphabet Inc. gibi 1 trilyon dolardan fazla değere sahip diğer ABD şirketleri arasına Tesla da katıldı. Facebook Inc. grubun bir parçasıydı, ancak hisse fiyatı bir süredir geri çekildi. Geçen hafta üç aylık rekor kâr bildiren Tesla, piyasa değeri toplamına göre en büyük dokuz otomobil üreticisinden daha değerli konumda.

Hertz, müşterilerinin kasım ayı itibarıyla belirli şehirlerde Tesla Model 3 araç kiralayabileceklerini belirtti.

MUSK’TAN VERGİ İTİRAZI

Musk, Tesla’nın yeni anlaşmasıyla gündeme oturmasına, hisselerin Wall Street’teki işlemlerin kapanışında yaklaşık yüzde 13 artmasına ve kişisel varlığının 36 milyar dolardan fazla arttığını görmesine rağmen Başkan Biden’ın milyarderlere vergi uygulama planını kınadı.

Musk pazartesi günü Twitter’da ve Biden’ın sosyal hizmetler ve iklim değişikliği planının ödenmesine yardımcı olmak için yeni bir milyarder vergisi fikrini eleştiren bir tweet attı.

Musk, “Sonunda başkalarının parası biter ve sonra sizin için gelirler” dedi.

Daily Mail’in haberine göre; bu yılın başlarında Musk ve rakibi Jeff Bezos’un son yıllarda federal gelir vergisi ödemediği ortaya çıkmıştı. Musk’ın serveti 2014 ve 2018 yılları arasında tahminen 13.9 milyar dolar arttı. 1.52 milyar dolar toplam gelir bildirdi ve 455 milyon dolar vergi ödedi.

2018’de Musk, federal gelir vergisi ödemedi. Kayıtlar, 2015’te 68.000 dolar ve 2017’de 65.000 dolar ödediğini gösteriyor.

Oregon Senatörü Ron Wyden liderliğindeki Senato Finans Komitesi, vergi gelir planını birkaç gün içinde sunmaya hazırlanıyor.

