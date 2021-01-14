Twitter’ın kurucusundan çok sert Trump açıklaması: Başka yere gidebilirler

Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması konusunda açıklamada bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Dorsey, “Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık” dedi.

Uygulanan karar nedeniyle üzüntü duyduğunu belirten Dorsey, “Politikamız ve yaptırımımızdaki tutarsızlıklara hepimiz eleştirel bir gözle bakmalıyız” diye konuştu.

Dorsey aynı zamanda, Twitter’ın kurallarına uymayan ve yaptırımlara katılmayan kişiler için, “Başka internet hizmetlerine gidebilirler” ifadesini kullandı.