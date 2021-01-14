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Twitter’ın kurucusundan çok sert Trump açıklaması: Başka yere gidebilirler

Sosyal medya platformu Twitterın kurucusu Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınması hakkında, "Yasağımızla gurur duymuyorum ancak verdiğimiz karar doğruydu" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:55, 14/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
Twitter’ın kurucusundan çok sert Trump açıklaması: Başka yere gidebilirler

Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması konusunda açıklamada bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Dorsey, “Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık” dedi.

Uygulanan karar nedeniyle üzüntü duyduğunu belirten Dorsey, “Politikamız ve yaptırımımızdaki tutarsızlıklara hepimiz eleştirel bir gözle bakmalıyız” diye konuştu.

Dorsey aynı zamanda, Twitter’ın kurallarına uymayan ve yaptırımlara katılmayan kişiler için, “Başka internet hizmetlerine gidebilirler” ifadesini kullandı.

ABD Donald Trump internet sosyal medya Twitter
Yayınlanma Tarihi:08:53,