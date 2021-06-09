Virüsten daha çok korkan insanlar, daha yargılayıcılar

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, insanların Covid’den yoğun olarak korkmaları halinde diğer insanları küçük görme veya şüpheli eylemlere tiksinti ile tepki verme olasılıklarının daha yüksek olduğunu öne sürdüler.

Araştırmacıları, geçen yıl mart ve mayıs ayları arasında ABD’den 900 katılımcıya Covid’e yakalanma korkuları ve bazı tartışmalı sosyal davranışlar hakkındaki duygularını sorguladılar.

YANLIŞ DAVRANIŞLARI DAHA ÇOK YARGILIYORLAR

Katılımcılardan 60 varsayımsal durumu ‘hiç yanlış değil’ ile ‘son derece yanlış’ arasında derecelendirmeleri istendi. Senaryolar arasında rakip bir şirkette çalışmak üzere aile şirketinden ayrılmak, bir sporcunun koçunun emrini görmezden gelmesi veya akraba evlilikleri hakkında ne hissettikleri vardı.

Covid’e yakalanma konusunda daha fazla endişe duyan bireyler bu durumları, virüsün yayılması konusunda daha az endişeli olanlara göre daha yanlış olarak gördüler.

TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR

Psikolog ve raporun kıdemli yazarı Profesör Simone Schnall şunları söyledi: “Yargılar üzerindeki bu etkiler, bilinçli farkındalığımızın dışında gerçekleşir. Eğer sağlığımızın corona virüsü tarafından tehdit edildiğini hissediyorsak, muhtemelen diğer insanların yanlış davranışlarının da daha fazla tehdit oluşturduğunu hissediyoruz. Bu, tamamen duygusal bir bağ.”

Bulgular, sağlık tehditlerini daha sert ahlaki yargılarla ilişkilendiren daha önceki araştırmaları ve doğru ile yanlışın yalnızca rasyonel düşünceye dayanmadığı fikrini de destelemiş oluyor.

DAHA AZ BAĞIŞLAYICILAR

Bilim insanları, virüsün kendisiyle net bir bağlantısı olmadığını, ancak insanların kendi sağlıklarının risk altında olduğunu hissettiklerinde daha az bağışlayıcı olabileceklerini söylüyor.

bu sonuçlar da insanların başkalarının davranışlarına ilişkin yargılarının tamamen rasyonel olmadığını, endi duygularına bağlı olduğunu göstermiş oluyor.

Raporun bir başka yazarı olan Robert Henderson, tiksinmenin insanların kendilerini korumak için geliştirdikleri bir duygu olduğunu düşündüklerini söyledi: “Örneğin, bize hastalık bulaştırabilecek pis bir tuvaletten kaçınmak gibi… Şimdi bunu sosyal durumlara da uyguluyoruz ve diğer insanların davranışlarından fiziksel olarak iğrendiğimizi hissedebiliyoruz. Covid hakkında endişelenmek ile ahlaki kınama arasındaki bağlantı, refah riskleri ile ilgili. Sağlık riskleri konusunda daha bilinçliyseniz, sosyal risklerde de daha bilinçlisiniz.”

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