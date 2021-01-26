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WhatsApp’da yayılan virüs için uyarı geldi

Kullanıcıların kontrolü dışında rehberindeki kişilere mesaj atmaya sebep olan kötü amaçlı bir yazılım WhatsApp üzerinden yayılıyor. Virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko, fark ettiği bu virüsü Twitter üzerinden paylaşarak uyarıda bulundu. Bu tür mesajlar alan kullanıcıların bağlantıya tıklamaması ve oradaki herhangi bir dosyayı telefonlarına indirmemesi gerekiyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:27, 26/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
WhatsApp’da yayılan virüs için uyarı geldi

Geçtiğimiz günlerde gizlilik politikası değişikliğiyle büyük tepki toplayan WhatsApp’da son günlerde virüs endişesi yaşanıyor. WhatsApp üzerinden yayılan bir link ‘Google Play‘ görünümlü bir internet sitesine aktarıyor ve WhatsApp üzerinden gelen mesajlara otomatik olarak yanıt vermeye başlıyor.

BİLDİRİMLER ÜZERİNDEN KONTROLÜ ELE GEÇİRİYOR

Virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko Twitter üzerinden paylaştığı videoda “WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor” açıklamasında bulundu. İndirme bildirimi atan bu virüs yazılımı kullanıcı onayladıktan sonra telefonunu ele geçiriyor. Kullanıcıların WhatsApp’dan gelen linklere karşı dikkatli olması gerekiyor.

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Yayınlanma Tarihi:13:22,