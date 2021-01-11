WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım attığı iddiası doğru mu?

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi değişikliği ve bunu Türkiye’deki kullanıcılara zorunluluk olaran sunması büyük tepki çekmeye devam ediyor. Dün akşam WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi değişikliğini tepkiler üzerine geri çektiği iddiası sosyal medyayı sarstı. Kısa sürede en çok tartışılan konular arasına girse de bu konu hiçbir yetkili tarafından doğrulanmadı.

8 ŞUBAT İÇİN GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım iddiası üzerinde birçok kullanıcı, gerçekten resmi açıklama yapılsa da samimi bulmayacaklarını ve uygulamayı tekrar yüklemeyeceklerini dile getirdi. WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak. Kullanıcılar, o güne kadar telefonlarına düşecek bir uygulama içi bildirimle, bu koşulları onaylamak durumunda kalacaklar. Aksi takdirde uygulamaya erişim, mümkün olmayacak.

WHATSAPP’IN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YER ALIYOR?

WhatsApp daha önce otomatik olarak uygulamaya giriş bilgileri, grup bilgileri ve profil fotolarını, ayrıca telefon, iletişim ve konum bilgilerini sakladığını açıklamıştı.

WhatsApp, blog paylaşımlarında Facebook ile veri paylaşımının içeriğin kişiye göre şekillendirilmesi ve örneğin o kişinin ilgileneceği reklamların görünmesi, ayrıca Facebook üzerinden alışverişte ödeme yaptıkları hesabı WhatsApp'ta da kullanabilmek gibi faydaları olacağını söyleyerek yeni kurallarını savunuyor.