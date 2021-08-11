Yılın ‘en iyi meteor yağmuru’ bugün izlenebilecek

Yılın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Perseid meteor yağmuru bugünden 13 Ağustos'a kadar çıplak gözle izlenebilecek. Gök bilimcileri yakından ilgilendiren etkinlik Türkiye'den de takip edilebilecek.

SOZCU.COM.TR

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Dünyada 11-13 Ağustos tarihleri arasında izlenebilen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı.

NASA tarafından “yılın en iyi meteor yağmuru” olarak adlandırılan gök olayı, bugün itibariyle çıplak gözle takip edebilecek.

NASA, 11-12 ve 13 Ağustos tarihlerinin Perseid meteor yağmurunu izlemek için en güzel zamanlar olduğunu belirtirken, saatte ortalama 60 göktaşının görülebileceği görsel şöleni izlemek isteyenleri şehirden uzak bölgelere toplanmaya davet etti.

Türkiye’de Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için en uygun gün ve saat, 12 Ağustos 23.00-00.00 saatleri arası olarak öngörülüyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir.

Dünya'nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.

Perseidler, her yıl temmuz sonu itibarıyla ortaya çıkıyor ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri olarak görülüyor.

En yoğun hâlini ise ağustos ayının ortalarına doğru alıyor.

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