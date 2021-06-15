Dubai polisi, Peker’in ifadesini dokuzuncu videodan sonra aldı

“Post-truth” günleri…

Yani… Gerçek ötesi…

Yani… Algının olgunun önüne geçtiği zaman!

9 Haziran 2021…

Sedat Peker şu paylaşımı yaptı: “… Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım… Ancak Twitter'ım açık olacak. Ani gelişmelere buradan katılacağım…”

Türkiye'de milyonlara ulaşan videoların ne zaman yayınlanacağı konusunda yorumlar başladı, analizler yapıldı! Peker'in bulunduğu iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nden hangi ülkeye gittiği üzerine herkes yorum yaptı!

Ancak…

Beklenen video gelmedi! Sadece sosyal medyada paylaşımlar sürdü.

42 gün sonra ‘karşılıklı sohbet'

12 Haziran 2021… Sedat Peker, son paylaşımını öğlen saat 12.36'da yaptı. Sonra ses çıkmadı. Yorumlar yapıldı, gözaltına alındığı sosyal medyada yazıldı, çizildi.

Ve… Peker'in avukatıyla, ‘sağ kolu' kamuoyunu bilgilendirdi. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ile SÖZCÜ TV'den Alişer Dilek'e konuşan Emre Olur (Sedat Peker'e yakın isim) “Ben nerede olduğuna dair bilgi sahibi oldum. Dubaili yetkililer tarafından kendisi konutundan alınmış durumda. Bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hala o görüşmede. Konuttakiler de tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Yanında telefonu yok. Paylaşım yapamıyor” dedi.

13 Haziran'ı 14'e bağlayan gece saat 00.22'de Sedat Peker'den yeni paylaşım geldi: “… Kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk… Tabii bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa, yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır.”

Yani… Sedat Peker hangi ülkede olduğunu söylemedi ancak ‘karşılıklı sohbet' edildiğini iddia etti ve ekledi: “Tabii bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa, yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır.”

SORU ŞU: 2 Mayıs'tan bu yana video yayınlayan Peker'le ‘karşılıklı sohbet' neden 9'uncu videodan sonra ve 42 gün sonra yapıldı? Bu görüşmede kimler vardı? Erdoğan-Biden zirvesinden bir gün önce neden ‘sohbet' ihtiyacı duyuldu?

İstihbarat savaşına döndü

Bu arada dün önemli bir bilgiyi de Habertürk yazarı Oray Eğin köşesinde verdi.

Okuyalım: “… Geçtiğimiz haftalarda bir partide karşılaştığım Dubaili diplomat bana şakayla karşılık ‘Parasını verdiği sürece ülkemizde istediği kadar kalabilir' dedi Türkiye'nin en çok izlenen YouTube video'cusuyla ilgili. Ancak işlerin bu kadar da kolay olmadığı dün ortaya çıktı; Sedat Peker'in başına bir şey geldi, tam olarak ne geldiğini bilmiyoruz, ortada çok fazla dezenformasyon var, kendisi de güvenilir bir anlatıcı değil… Rüzgar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Peker'in aleyhine dönebilir gibi gözüküyor. Geçen hafta, tam da Sedat Peker video'larını aksatmaya başlamış, attığı tweet'lerde hafif bir panik havası sezilirken Financial Times gazetesinde çok ilginç bir haber çıktı. Simeon Kerr'in ismini vermeyen BAE devlet yetkililerine dayandırdığı haber Emirlik'in dış ilişkilerdeki eksen değimine işaret ediyordu. Dubai'nin arka kapı diplomasisiyle Türkiye'yle gerilimi azaltmak için çalıştığı vurgulanıyor. BAE'yle bozulan ilişkileri onarma görevini Suudi Arabistan yönetiyor.”

SONUÇ: Sedat Peker olayı artık ‘istihbarat savaşına' döndü! Dezenformasyona açık bir süreç yaşanıyor. Olgu değil algı öne çıkmış durumda!