“N’drangheta”dan Peker’e uzanan yol

Tarih 5 Haziran 2008…

İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Napoli'deki çöp kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, mafya itirafında bulundu. Napolitano, Napoli'de yüksek görev bilinciyle çalışan yargıya teşekkür ederken, bazı ‘kirli ilişkilerin' de ortaya çıktığını söyledi. Napolitano, şöyle dedi: “… Mafya birçok trafiği yönetiyor. Bunun yanında toksik çöp trafiğini de. Aynı zamanda kuzey İtalya halkı bilmelidir ki, illegal kullanılan çöplerin büyük bölümü kuzey İtalya'dan gelmektedir.”

Tarih 28 Ekim 2014…

Cumhurbaşkanı Napolitano, ülkedeki mafya davasında tanık olarak ifade verdi. Roma'daki cumhurbaşkanlığı sarayına giden hakimler, burada 89 yaşındaki Napolitano'nun ifadesini aldı. İddialara göre savcılar, ülkede bombalı saldırıların damgasını vurduğu 1990'larda, devlet yetkililerini şiddete son verilmesi için mafyayla yasa dışı anlaşma yapmakla suçladı.

İki yıl öncesine dönelim…

Belediyeye sızan mafya

Tarih 9 Ekim 2012…

İtalya'da Mario Monti başkanlığındaki teknokrat hükümet, Reggio Calabria ilinde mafyanın belediyeye sızmasını önlemek için mevcut kent yönetimini oy birliğiyle görevden azletti.

Nasıl mı?

İçişleri Bakanı Annamaria Cancellieri, bakanlar kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Reggio Calabria vilayetinin yerel yönetimine, bölgedeki hakim mafya örgütü “N'drangheta”nın sızmaya çalıştığını, bunu önlemek için Belediye Başkanı Demetrio Arena ve 30 belediye meclisi üyesinin daha görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Düşünebiliyor musunuz?

Bir belediye başkanı, mafyayla ilişkisinden dolayı görevden alınıyor. Çünkü… 2011 yılında, mafya örgütü “N'drangheta”nın sızdığı COSCA isimli şirket, belediye meclis üyeleriyle ‘iş' yaptığı için operasyon yapılıyor!

Bakan Cancellieri görevden alma nedenini de şu cümlelerle anlattı: “… Acı verici bir adım oldu ancak kentin faydasına olan bir karar. İtalya tarihinde ilk kez bir vilayet merkezinin yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Yaptığımız işin tamamen farkındayız. Acı ile değerlendirilen bir karar ancak biz, ülkeye hukukunun üstünlüğünü yeniden döndürmek için istekliyiz. Hukuk olmayan yerde kalkınma da olmaz. Biz bu işten etkilenen bölgelere yardım etmeye hazırız.”

İş ve siyaset dünyası

N'drangheta…

Yunancada, ‘kahramanlık' ve ‘erdem' anlamına geliyor. Yaklaşık 150 yıllık bir örgüt. İtalyan yarımadasının en güneybatı ucunda bulunan Kalbriya bölgesi ve çevresinde faaliyet gösteriyor. “N'drangheta” mafya örgütünün, mali gelirinin büyük kısmı uyuşturucu kaçaklığından. Örgütün kalesi İtalya'daki San Luca şehri. Her yıl 50 milyar Euro'yu dolaşıma soktuğu biliniyor.

9 Ocak 2018'de, İtalya ve Almanya'da yapılan operasyonlarda 169 kişi tutuklandı. Kalbriya'daki Siderno'nun eski Belediye Başkanı Alessandro Figliomeni, 7 Mayıs 2018'de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralık 2019'da, 2500 polisin katıldığı bir operasyonda “N'drangheta”ya ait oldukları şüphesiyle 300'den fazla kişi cezaevine konuldu.

Dava, 13 Ocak 2021'de, ülkenin güneydeki Lamezia Terme kentinde başladı. N'drangheta örgütüne üye oldukları iddiasıyla 355 kişi yargılanıyor. Sanıklar arasında bir belediye başkanı ve bölge meclisi üyesinin de aralarında yer aldığı siyasetçiler ve iş insanları da bulunuyor. Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında “mafya üyesi olmak”, “uyuşturucu kaçakçılığı”, “cinayet”, “gasp”, “görevi kötüye kullanmak” var.

Bitmedi…

21 Ocak 2021…

İtalya polisi, “N'drangheta”ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında 50 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin meclisteki salt çoğunluğu kaybetmesine neden olan ve iktidarın koalisyona katılma önerisini reddeden UDC Genel Başkanı Lorenzo Cesa da vardı. “N'drangheta”ya yönelik büyük mafya davasını başlatan Savcı Nicola Gratteri şöyle dedi: “Bu soruşturma, onlarca yıldır söylediklerimizi netleştiriyor. N'drangheta daha az ateş ediyor ama iş ve siyaset dünyasıyla giderek artan oranda bağları var.” Savcı Gratteri, aralarında polis, politikacılar, iş insanları ve çeşitli “N'drangheta” üyeleriyle yakın ilişkilere sahip olan lynchpin isimli bir şahsın gözaltına alındığını ifade etti.

SONUÇ: Bugün iktidar da muhalefet de mafya sistemiyle hesaplaşmalı! Özellikle iktidar… Çünkü… Bu bir sistem ve sistem, Sedat Peker'i, Sezgin Baran Korkmaz'ı ya da Fetullah Gülen'i üretiyor! Yarın… Başka suç örgütü liderlerinin konuşmayacağından kim emin olabilir?