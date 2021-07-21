Sermayenin doğa kırımı -2

“Allahım sen bizim ömrümüzden, çocuklarımızın ömründen al, iktidara yakın iş adamlarına ver demek gibi bir şey, bu bölgede madencilik yapmak. Muğla'da da Ordu'da da Artvin'de de tablo aynı.”

Sevgili meslektaşım, arkadaşım Erhan Karadağ, Kaz dağları eteklerinden dün böyle seslenerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Sayfalarca yazıyla zor aktarılabilecek bir çıplak gerçeği o duru, akıcı üslubuyla anlatıyor Erhan. Yaşadığımız ülkede, bayramların ruhunun neden yok olduğunu, kırgınlıkların neden büyüdüğünü, havasıyla, suyuyla, toprağıyla “yaşadığımız yer altımızdan çekilip alınırken” neden bayram yapılamayacağını… Herkes izlemeli.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 60'I

TEMA Vakfı'nın, maden alanlarıyla ilgili çalışmasının ürkütücü sonuçları haftalık Oksijen gazetesinde yayımlandı.

Öge Demirkan imzalı haberde, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 60'ının, maden alanı olarak ruhsatlandırıldığı yazıyor. Ormanlarda, meralarda, yerleşim yerlerinde.

Kaz Dağları'nın yüzde 79'u, ormanların yüzde 80'i, korunan alanların yüzde 55'i önemli doğa alanlarının yüzde 95'i, tarım alanlarının yüzde 78'i madenlere ruhsatlıymış. Bu ruhsatlar faaliyete geçtiğinde geri dönüşü mümkün olmayan bir tahribat gerçekleşecek.

Demirkan'ın haberi sayesinde, ilk defa açıklanan verilerin kendisi kadar çarpıcı bir gerçeği daha öğreniyoruz. TEMA Vakfı meğer bu, bilgilere ciddi bir ödeme yaparak ulaşabilmiş. Çünkü AKP'nin yönettiği devlet, maden alanları bilgisini parayla satıyormuş. TEMA; 15 kent seçerek bu bilgileri Enerji Bakanlığı'na bağlı kısa adı MAPEG olan Maden ve Petrol Arama Genel Müdürlüğü'nden satın almış. 200 bin TL'nin üzerinde ödeme yaparak.

Verilen ruhsatlar faaliyete geçerse bir daha geri dönüşü mümkün olmayan bir tahribata yol açacak.

ORMANI KORUMASI GEREKENLER

Limak ile İçtaş'ın ortakları olduğu Yeniköy Kemerköy A.Ş'ye kömür sağlamak için kesilmek istenen Akbelen ormanları için yöre halkının direnişi sürüyor. Change.org'da kampanya başlatan İkizköylüler bakın ne diyor:

“Ormanları koruması gereken Orman Genel Müdürlüğü; karabaşlı ötleğen, karatavuk, büyük baştankara, çam baştankarası, kızılgerdan, kızılşahin, yılan kartalı ve leylek gibi birçok canlıya ev sahipliği yapan ormanımızı kesiyor. Ağaçları korumak için nöbet tutanların desteğinize ihtiyacı var. Akbelen'deki kesimi durdurmak için acilen daha fazla kişiye ihtiyacımız var. Kampanyamızı sosyal medyada duyurmamıza destek olur musun?”

AKBELEN VE ÇED

İkizköy Akbelen ormanı kesim tartışmasının özünü, ÇED raporu meselesi oluşturuyor. Bu orman, linyit madeni açmak için kesilmek isteniyor. Linyit madeni de santrallerin kapasite artışında kullanılacak.

Devlet, bu iş için şirketin ÇED raporu almasına gerek olmadığını söylüyor. İkizköylüler de açtıkları davada Yeniköy-Kemerköy A.Ş'nin, General Electric-Garanti Koza Enerji Konsorsiyumu ile 2017'de imzaladığı sözleşme içeriğine dikkat çekiyor. İki santralde başlatılan rehabilitasyon kapsamının çok geniş olduğu belirtilen dilekçede, santralin ömrünü 20 yıl uzatacak bu kadar büyük bir rehabilitasyon projesi sonucunda elektrik üretiminde yüzde 19 artış olacağına değinerek bu artışın kapasite artışıyla sağlanacağının altı çiziliyor.

ÇED yönetmeliğine göre de kapsam dışı değerlendirilen projelerde kapasite artırım ve genişletilmesi planlandığında, eşik değer üzerine çıkılırsa ÇED raporu hazırlanmak zorunda olduğu hatırlatılıyor.