Geceyle gündüz

Fenerbahçe, sezonun en iyi futbolunu oynayarak başladığı maçı zor kazanarak tamamladı.

Sarı-lacivertliler ilk yarı adeta Kasımpaşa kalesini şut yağmuruna tuttu. Çok net 7-8 pozisyon ve 9 isabetli şut. Fenerbahçe’de yetişen kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın yıldızlaştığı ilk yarıda, 3 gol yemesi de sarı-lacivertlilerin nasıl etkili bir oyun ortaya koyduğunun göstergesiydi.

Sosa takımı bir maestro gibi yönetiyor. Arjantinli yıldız, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle yeni rolünde takımın lideri oldu. Hakkını da veriyor. Kanat oyuncularının merkeze gelerek rakip savunmayı zorlaması, beklerin sürekli bindirmesi ve Valencia’nın bitiriciliğiyle seyir zevki yüksek bir ilk yarı oldu.

İkinci yarı skor avantajıyla, hafta içi maçı da düşünülerek temponun düşmesini tabii ki bekliyorduk. Ama tempoyu düşürürken oyun üstünlüğünü rakibe vermemelisiniz. Bunu da yapacağınız oyuncu değişiklikleriyle sağlarsınız. Burada da Emre Belözoğlu’nun tecrübesizliği ön plana çıkıyor. Gaziantep ve Başakşehir maçlarından sonra Kasımpaşa karşılaşmasında da yapılan değişikliklerle takım geriye gitti. Oyuna giren isimlerden hiç katkı alınamıyor. Sarı-lacivertli teknik heyetin kalan 5 maçta buna önlem alması lazım.

Gündüzle gece kadar farklı olan futbol bir daha tekrarlanırsa cezası ağır olabilir. Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki futbolunu 90 dakikaya yayması, öne geçtiği zaman da kabus görmek yerine oyunu kontrol etmesi gerekir.

Kaleci Harun Tekin’in de bu kadar üzerine gidilmemeli. Kalan haftalarda kendisine çok iş düşecek. Bir gerçek var ki Fenerbahçe şampiyon olacaksa bu Harun’un performansından geçecek. Belki de kurtardığı penaltı şampiyonluğu getirecek. Harun da mutlaka konsantrasyonunu artırarak farklı bir görüntü sahaya koyacaktır.

Başkan Ali Koç’un da açıklamalarını takip ettim. Sessiz kalmayı tercih edeceklerini söyledi ama katılmıyorum. Meşhur bir laf vardır ya, “Şampiyonluk sadece sahada kazanılmaz.” diye. Maalesef Türk futbolunda işler, yöneticilerin yaptığı konuşmaların etkisiyle de yürüyor. Sessiz kalırsanız canınız yanar, canınız yandığı zaman da ne kadar konuşsanız iş işten geçmiş olur.