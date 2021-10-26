Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Adli tabiplik raporlarına büyük soruşturma

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, tüm ilgili sağlık kurumlarına; Türkiye'de Adli Tıp Biriminin bulunmadığı pek çok ilde acil servislerde düzenlenen kesin ya da geçici raporların, Adli Rapor Tanzimi olarak değerlendirmemesi gerektiğine ilişkin bir yazı gönderdi.

Bu yazıda Adli Tabiplerin, cumhuriyet savcılıkları ve ceza mahkemelerince sorulan konularda rapor düzenledikleri, kolluk kuvvetleri tarafından acil servislere getirilen ve orada muayene edilenlerin raporlarının ise bu kapsamda değerlendirmemesi gerektiği belirtiliyordu. Bunların acil poliklinik muayenesi ya da yeşil alan muayenesi işlemi üzerinden puanlandırılması gerektiği belirtiliyordu.

Şimdi diyeceksiniz ki, bu bazılarına karışık ya da ilgisiz gelebilecek bilgileri niye veriyorum.

Bunun için önce yazının son satırlarını okumak gerekiyor.

O yazının sonlarında; “Bu itibarla inceleme heyetlerinin, bu konuya dikkat ederek incelemelerini buna göre yapması ve geride dönük incelemelerde fazla ödeme varsa bunların tahsisinin sağlanması…” gerektiğini belirtiyordu.

İşte tam da konun can alıcı noktası burada.

Çünkü bize gelen şikayetler elbette ki Sağlık Bakanlığı'na gitmişti.

Konu adli tıp raporları konusunda yapılan fazladan ve haksız ödemeler durumu idi.

Bizim de kulağımıza gelen, hatta sadece kulağımıza değil mail adresimize gelen bilgilere göre bu alanda oldukça suiistimal vardı.

Adana'dan da bu konuda bir takım ihbarlar yapılıyordu.

İşe gitmeden gitmiş gibi görünen adli tıp uzmanları mı dersiniz, bakmadıkları vaka sayısını abartarak yazan ve rapor düzenleyen, bunun için de normalde ayda 6-7 bin lira döner sermaye payı alan uzman doktorların yanında, haksız olarak ayda 15-16 bin lira tavandan döner alan doktorların varlığımı dersiniz. Bu şekilde zahmetsizce 20-25 bin lira alan doktorların varlığı mı dersiniz… Bunun gibi örnekler verilerek yolsuzluğun, haksızlığın,

eşitsizliğin boyutu anlatılıyordu.

Fakat anlaşılan o ki artık Sağlık Bakanlığı uyandı ve bu şikayetleri mercek altına aldı.

Yazıda da belirtildiği gibi inceleme heyetleri kurdu ve incelemeler başlatıldı.

Buna göre, adli tıp konusu olmayacak belki yüzlerce, belki binlerce rapor yeniden değerlendirilecek.

Muhtemelen bunlardan önemli bir bölümü adli tıp raporu tanzimi kategorisinden çıkartılacak ve yeşil alan değerlendirmesine alınacak.

Varsa fazladan ödenen rapor bedelleri de geri tahsil edilecek?

Ülkemizde on binlerce doktor zor şartlar altında çalışıyor.

Özellikle hastanelerde sabahtan akşama kadar yüze yakın hasta muayene eden hekimler var.

Böyle yoğun çalışan uzman hekimler bile ayda 6-7 bin lira döner sermaye ücreti alırken, işe gitmeden maaş alan ya da fazla rapor tutmuş gibi para alan adli tıp uzmanlarının olduğu iddiasının elbette araştırılması gerek.

Bu durum, dürüst hekimlerimizin korunması, eşitlik, adalet ilkesi için de gerekli.

Neyse incelemeler başlamış.

Yakında ne varsa ortaya çıkacak?

Bizde sizlere yeni gelişmeleri de haber vermeyi sürdüreceğiz.

Şimdilik sağlıkla kalın…