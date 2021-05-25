Avustralya kıtası kadar borçlumuz var!

Ülke ekonomisini batırdıkları yetmiyormuş gibi millete de gösterdiler dibi… Şaşalı ve yıllar boyu unutulmayacak bir vedaya hazırlanıyorlar belli ki…

Atıp tutmayalım, resmi olarak açıklanmış verileri önümüze alalım. Kim açıkladı? Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi… Ne dedi? Bankalara kredi borçlu sayısı 34.5 milyon kişi…

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Koskoca Avustralya kıtasında toplamda 14 ülke yer alıyor ve 35 milyon kişi yaşıyor. Bizdeki kredi borçluları bir kıta nüfusuna denk geliyor. Borçlular birleşip parti kursalar, açık ara tek başlarına iktidarı alırlar… Kanun çıkartıp borçlarını silerler, rahatlarlar… Nasıl fikir ama? Nefis maşallah…

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Borçlar öyle 300 lira 500 lira da değil… Topla bütün borçları, böl borçlu sayısına kişi başına 26 bin lira… Geçen yıldan beri 2 milyon 300 bin kişi katılmış kervana… Katar'ın nüfusundan fazla…

Tutarı ne kadar? Sadece finans kuruluşlarına tam 900 milyar lira… Bu borç nasıl ödenecek sahi? Daha ekonomiyi açmayı bile beceremediler ki! Bir bu tutara her geçen gün ekleniyor faizi…

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Milyonlarca kişi kredi kartında limit kalmışsa hayatını sürdürmeye çalışıyor onunla… Tabii ki bitmiyor burada…

Eşe dosta, bakkala manava, arkadaşa tefeciye, ev sahibine borçları saymıyoruz haliyle… Hele faturalar… Telefona, internete, elektriğe, doğalgaza, suya… Bu hesapta hiç yoklar…

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“İktidarda bulunduğumuz 19 yıl boyunca şunları yaptık” Sanki başkası gelse boş oturacaktı. Dünyada Türkiye'yi ekonomide geçmeyen ülke kalmadı! Emin olun topladıkları vergilerle, sattıkları fabrikalarla, aldıkları borçlarla, harcadıkları parayla ülke cennete çevrilirdi. Öyle bir yediler ki herkes borca girdi!

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Ülkede finans kuruluşlarından kullanılan nakdi kredilerin tutarı 3 trilyon 955 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 3 trilyon 55 milyar lirası ticari krediler… Borçlusu firmalar şirketler…

Yıllarca “iyi gidiyoruz” diye size masal anlattılar ya… Aslında dibe batıyoruz… Bu krediler ödenmezse batacak borçlular… Ne olacak çalışanlar? Gelir olmayınca nasıl borcunu ödeyecek işsiz kalanlar?

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Şimdi iktidar, yeniden Kredi Garanti Fonu kefaleti ve Hazine garantisini devreye sokarak, kamu bankaları üzerinden tekrar kredi borçlandırma planına geçiyor.

Bu film önceden çekildi… Sonrası bildiğimiz kısır döngüye girildi. Para basma, daha çok borçlanma, iki-üç ay rahatlama, dövizde patlama, şirketlerde batma, bahane bulma, at izinin it izinde karışması ve kapanış…

Aman diyeyim çocuklara seyrettirmeyin, şiddet, korku, kaba ve argo dil gibi olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.