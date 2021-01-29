Gıda fiyatlarından milletçe rejimdeyiz!

Enflasyon yüksek çıkıyor, nedenini soruyoruz; “Gıda fiyatlarında yaşanan beklenmedik artış” cevabını yapıştırıyorlar. Kim beklemiyor? Kıtlık kapıda… Beklemeyen muhtemelen farklı dünyada…

Ülke kendini doyuramıyor, yeteri kadar üretilemiyor, el alemin çiftçisine para ödeniyor, ithal ediliyor. Bu, Türkiye kısıtlı kaynağını yurtdışına gönderiyor demek! Sonra da ülke neden fakirleşiyor?

★★★

Gıda fiyatları neden yüksek? Arz-talep meselesi… Arz az! Üretilen ürün 83 milyon kişiye yetmiyor. Ülkeye yerleşen milyonlarca Suriyeli ve bilumum mülteciyi besleyemiyor. Bir de turist gelse ülkeye, demek servet ödeyeceğiz yiyeceğe…

Sahi yıllardır ne yapıldı? Fiyatlar artmasın, vatandaş hayıflanmasın diye ithalatın önü açıldı. Çiftçi ürettiğini zararına sattı. Para kazanamadı. Tarlayı ekemedi. Çocukları kente gitti. AVM'lerde işe girdi. Şimdi çekiyoruz ceremesini…

★★★

Önce zabıta zoruyla fiyatları indirdiler. Pahalılığa kılıf uyduramayınca, yurtdışından yeterli mihrak bulunamayınca iç kaynaklara yöneldiler.

Marketçi terörist, kabzımal terörist, pazarcı terörist… Herkes vatan haini… Yazık değil mi? Hele aracılar, komisyoncular! Yatacak yerleri yok. Peki, ne yapar bunlar?

★★★

Yaş meyve sebzeyi çiftçiden alıp bölge haline götürür. Belediye hizmetleri için hal komisyonu öder… Kamyonlara yüklenir. Hiçbiri bedava değildir.

Kamyon yüzlerce kilometre yol yapar, milletin cebinden 5 kuruş çıkmadan yapılan otoyollara mecbur edilir. Geçiş ücretleri öder. Büyükşehirdeki hale gelir. Oradaki komisyoncuya devredilir. Taşınırken heba olanlar ayrılır. Üzerine indirme, taşıma maliyeti yansıtılır.

★★★

Binlerce market ve manava dağıtılır. Her birine irsaliye fatura kesilir. Arada yeniden bir sürü fire verilir. Market rafa koyar, kârını alıp satar. Bu kadar işi sen yapacaksan hadi aracıyı aradan çıkar!

Tarladan sofranıza… Yok ya… O kadar kolay olsaydı 30 yıl önce yapılırdı. Gece gündüz çalışıyorlar. Babalarının hayrına mı?

★★★

Verimlilik ayrı bir rezalet… Hollanda dediğin, yaklaşık 42 bin kilometre kare ile Konya büyüklüğünde… Tabii ki bütün ülke tarladan oluşmuyor. Yine de bu insanlar 2020 yılında 113 milyar dolarlık sadece tarımsal ihracat yapmışlar. Nasıl?

Bizim bütün sanayi, otomobil devleri, tekstil, kimya, demir-çelik, beyaz eşya… Aklına sattığımız ne gelirse koy hepsini… Rekor kırdık diye dolaşıyorlar, topla 170 milyar dolar…

★★★

Dünyada kaç ülke var? Hadi bana 126 ülke adı say desen, sayamazsın. Biz araştırıp bulup tarım ithalatı yapıyoruz. Fena mı? Pahalılıktan kilo almıyoruz!

İthal ederken masanın üstüne nakit koyuyorsun… Yabancı ülkelerin çiftçilerini memnun ediyorsun ama kendi çiftçini üç lira destek için aylardır bekletiyorsun. Bir de hava atıyorsun. Valla helal olsun! Bu işi biliyorsun.