İş kalmayınca işsizlik düştü!

İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Adeta Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı virüs tablosuna nazire yaptı.

Birinde “hasta sayısı”, diğerinde “işsizlik” devamlı düşüşte… Bildiğin mucize… Semptom göstermeyenler işsiz sayılmıyor böylece…

★★★

Geçen yıldan beri çalışabilir nüfus 1 milyon 39 bin kişi artmış. İş gücü 2 milyon 235 bin kişi azalmış!

Açıklanan verilere göre ülkede çalışmak isteyen neredeyse kalmamış! Bir keyif çayı içsek mi? Ne sorun kalır, ne gam, ne kasvet…

★★★

İşsiz sayısı 573 bin kişi azaldı. Nasıl oldu? El mahareti… Duygulanmamak, şükranlarımızı sunmamak elde değil…

Ülke nüfusu 84 milyon… Çalışabilir nüfus 62 milyon 216 bin… Çalışan 26 milyon 133 bin… Gördüğünüz gibi işsizlik sorun edilmeyecek kadar minik!

★★★

Nüfusunun üçte ikisi çalışmayan bir ülke zengin olacak… Çıkıp bize bunu anlatacak. İnanmaya hazır mıyız? Kafanızı yormayın, inananı var!

Bakmayın siz çalışan sayısının 26 milyon küsur olduğuna… Yaklaşık 13 aydır bu ülkede işten çıkarma yasağı var. Son güncellemeye göre bu süreyi 30 Haziran tarihine kadar uzattılar. Ya sonra?

★★★

O gün geldiğinde gerçeği açıklamaya yürekleri yeterse siz o zaman göreceksiniz, ne haldeyiz…

Güzel kardeşim bari “İşsizlik üç-beş arttı” falan deyin, inandırıcılığı pekiştirin… Bu ortamda siz düştü diye ısrar edince zeka seviyesi yerlerde olan bile “Bu nasıl iş?” diye düşünüyor. Düşününce de yoruluyor. Yapmayın böyle…

★★★

İşsiz sayısının artması refahın göstergesi… Ekonomi o kadar iyi durumda ki kimsenin çalışmaya tenezzül etmemesi! Düşük işsizlik oranlarımız ile Avrupa'ya parmak ısırtıyoruz. Sahi kimi kandırıyoruz?

Her şey düzeliyor algısı yaratılırken. aslında hiçbir şeyin düzelmediği aşikâr… Şahsi merakım, bu ülkeyi yönetenin damadı 6 aydır işsiz… Acaba onu da mı saydılar?

★★★

Sorun anlatsınlar. Tarımda dünya lideriyiz… Sanayide koşuyoruz… Teknoloji ihracatı yapıyoruz… Demokrasi bizde, kuşlar gibiyiz özgürlükte… Ne aç var, ne açıkta olan…

Haliyle iş kalmayınca işsizlik de artmıyor. O kadar ki, zavallı İktidar partisi mensupları üç-beş işte birden çalışıp maaş alıp bizim açığımızı kapatmak için ter akıtıyor.

★★★

Peki, işi olanın durumu iyi mi? En az işsizler kadar sefillik çekiyorlar. OECD'nin araştırmasına göre, üye 40 ülke arasında haftalık çalışma saati en yüksek olanlar yine Türkiye'de yaşayanlar…

Buna karşın haftalık ortalama ücrette ise en geride yer alanlar…

Kölelerden hallice yaşıyoruz. Ekonomiyi düzeltmeden işsizlik sorunu çözülmez. Ekonomiyi düzeltmek de bu hale getirenin yapacağı iş değil… Lütfen daha sonra arayın veya mesaj bırakın..