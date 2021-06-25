İçi geçmiş suskunluk!

“Söylediklerim çok, gizlediklerim az” bir yönetici olacağım sözü verdi. Dünyanın en genç başbakanı oldu. 35 yaşında bir kadın. Başbakan olmadan önce Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı da yaptı. Sanna Marin, 2019 yılından beri Finlandiya'da “5 partili koalisyon hükümetini” yönetiyor. Eşi ve çocuklarıyla resmi konutta yaşamasına rağmen “her ay ailesi için 300 Euro kahvaltı masrafı” talep ettiği iddiası ortaya atıldı.

Polislik oldu.

Başbakan'ın ailesinin kahvaltı masrafını devlete yani halktan toplanan vergilere ödetme hakkı yasalarda, anayasada var mı?

Hukukçular konuştu.

Ülke ayağa kalktı.

Soruşturma hemen başladı. Başbakan Marin, “Ben böyle bir para talep etmedim” dedi ve “soruşturmanın açılmasına memnun oldum, gerçek ortaya çıksın” diye ekledi.

Hepsi ayda 300 Euro.

Saray'a su alamazsın.

Ülke ayağa kalktı.

Hesap soruyorlar.

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Bizde ise suskunluk.

Sedat Peker'in video iddialarına, Sezgin Baran Korkmaz'ın “kara para yıkama” maceraları da eklendi. Sedat Peker, “iktidar adamlarına bavul dolusu paralar verdim” diyor, Sezgin Baran, “bayramlarda özellikle emniyet müdürlerine 3 milyon dolar rüşvet dağıtım” diye ilave ediyor.

Lüks saat.

Altın bileklik.

Pahalı kolye.

Alanlar da…

Yiyenler de…

Görüp bilenler de…

Susuyorlar.

Sedat Peker'e yurt dışına çıkması için ve Sezgin Baran'a da kaçıp gizlenmesi için içeriden, iktidardan haber uçurulduğunu bizzat kendileri söylüyorlar. Bunların yurt dışına çıkış yasağını kimler, hangi çıkar ve avanta karşılığı kaldırdılar?

Kim kaç dedi?

Yargıdan kim kurtardı?

Karşılığında ne aldı?

Kim korudu?

Kim göz yumdu?

Türkiye, “içi geçmiş ölümcül suskunluğun” esiri ülke yapıldı.

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ABD, “benden kaçırılan kirli paraları aklıyorsun” gerekçesiyle Sezgin Baran Korkmaz'ı Avusturya'da yakalattı. Ve onun mallarına el konulmasını istedi.

Malların listesine bak:

Bodrum Kervansaray Oteli

Bombardier uçak.

Lüks yat.

İstanbul'da evler.

Bankalarda para.

Serbest bölgede arsa.

Holdinge ait mallar.

Lüksemburg'da şirketler.

Doğru dürüst eğitimi, becerisi olmayan bu adam, bu genç yaşında, bu kadar serveti “siyasete- emniyete- yargıya- basına, mafyaya, egemene yedirmeden, içirmeden” kazanabilir mi? Bu adamın “Paramount” adlı otelinde Savunma Sanayi Başkanı dahil ağırlamadığı, yatırıp doyurmadığı yüksek bürokrat, iktidar milletvekili, iktidar beslemesi gazeteci kalmamış.

Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, bu adamın holdingine bağlı 6 şirketinin hesaplarında yaptığı incelemede 132 milyon dolar kara para aklandığını belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mallarına el koydu. Sonra ne döndüyse; “adli kontrol” kaldırıldı ve bu adamın yurt dışına kaçmasına göz yumuldu. Kararda imzası olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atandı. Sedat Peker, bu adamla yurt dışına kaçmadan önce Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nda görüşme yaptığını ve “Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil sorun çıkacak” dediğini iddia etmişti.

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Sedat Peker'in video yayına geçişi 50 günü geçti, 9 video yayınladı, 100 milyon kişiden fazla izleyen olduğu yurt dışı gazetelerinde haber oldu.

Cumhurbaşkanı susuyor.

Meclis Başkanı susuyor.

Adalet Bakanı susuyor.

Savcılar susuyor.

İçi geçmiş suskunluk!

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

4 kollu yolsuzluk!

Eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger, KARAR TV'de “Bi Karar Ver” programına katıldı ve “Türkiye'de yolsuzluğun 4 yolla yapıldığını” anlattı. 1- Hazine'ye girmesi gereken kamu parası bloke edilerek vakıf ve derneklere yönlendiriliyor. 2- İhaleler rekabet ortamı yok edilerek veriliyor.

3- Tam rekabet ortamında ihale ile yapılması gereken devletin hizmet alımları, özel kişi ve firmalardan doğrudan sözleşme ile satın alınıyor. 4- Devlet malını özelleştirmelerde “al-devret modeli” uygulanıyor. Devlet şirketi önce birine satılıyor, alan satıştan bir süre sonra gerçek alıcıya hisse devri yapıyor. Eski TMSF Yöneticisi, “Bugün TÜRK TELEKOM'u yöneten şahıs, Turkuvaz Grubu'nun reklam işlerinden sorumlu, hayatında bir tane elektronik devre görmemiş şahıstır. Yola çıkanlar yoldan çıktı” dedi.