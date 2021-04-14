Şafak sökerken evlerinden alındılar. Akşam oldu, gece oldu, gece bitti, sabah oldu; dünya kendi etrafında ve güneşin etrafında döndü; yeniden akşam oldu, yeniden gece ve sabah…

Sekiz gün.

Sekiz gece.

Sekiz gün geçti.

Geceyi beklediler.

Sorguya aldılar.

Sorgu bitti.

Adli kontrol konuldu.

Serbest bırakıldılar.

Şapka düştü.

Emekli amirallerin darbe yapma, darbe hazırlama, darbe düşünme niyeti olmadıkları ortaya çıktı. Bildiriyi kaleme alan; “ortak akıl oluşsun” diye telefondan telefona zincir kurarak; ekleme vidalayan, çıkartma yapan, son şeklini veren, gelen öneriyi beğenerek “Yüce Türk Milleti…” başlığını koyan ve halka duyurulması için 5 emekli amiralin de yazarı olduğu VERYANSIN TV'ye 4 nisan gecesi gönderilmesinde de belli ki haberi olan Emekli Amiral Ergun Mengi, “Montrö ve sarıklı amiral konusundaki hassasiyet ve endişe zaten Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da teyiden (doğrulama; doğru çıkarma, kuvvetlendirme, sağlamlaştırma, destekleme) ifade edilmiştir. Duyurumuzun bu kapsamda bir tepki toplayacağını hiç beklememiştik” dedi…

★★★

Cumhurbaşkanının görüşlerini desteklemek, doğrulamak, kuvvetlendirmek için halka hitaben yazılmış bir bildiriden “Darbe ortamı hazırlıyorlar; bu haddini bilmezler, bu eski vesayetçiler, bu vatan ve millet düşmanları, bu apoletleri sökülmesi, maaşları kesilmesi, lojmanlardan atılması, iki defa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılması şart olanlar… Cumhurbaşkanına darbe yapacaklar…” sonucu nasıl çıktı?

Kim akıl etti?

Zekalarını.

Ustalıklarını.

Kurnazlıklarını.

Fırsatçılıklarını.

“Öl de ölelim” deyici ezberlerini okudular. Saray dalkavukları, Cumhurbaşkanının gözüne girmek için “emekli amiral duyurusunu” fırsata çevirdiler.

Sorguyu bile beklemediler.

Yapıştırdılar lekeyi!

Darbeci amiraller!

Sarayı basacaklardı!

Bağlantıları var.

Kışla ile irtibatlılar.

Netice itibarıyla aynı ocaktan yetişmeler. Darbe iklimi hazırlıyorlar. Amerikan emperyalizminin maşasıdırlar.

★★★

Cumhurbaşkanını alkış ve övgülerle göklere çıkarma fırsatı kolluyorlarmış. Hep birlikte, anında, harekete geçip, “lekeleme makinasının” marşına birlikte bastılar. Duyuru yazdılar diye emekli amiralleri “darbeci diye lekeleyerek” aslında Cumhurbaşkanının gözüne girme fırsatı yaratmış oldular. Dalkavuklar vinci, “yeni bir mağduriyet dayanağına” temel kazmak için “emekli amiraller darbe iklimi yaratıyor” lekeleme hafriyatı (kazısı) yaptı.

Sorgu bitti.

Ne bağlantı bulundu.

Ne darbe niyeti.

Ne vatan hainliği.

Ne millet düşmanlığı.

Ne belge.

Ne kanıt.

Ne şahit.

Sekiz gün.

Sekiz gece.

Dalkavuklar vinci.

Leke kepçeledi.

Fazla mesai yaptı.

Duyuruyu kaleme alan emekli amiral, “bizim dile getirdiğimiz Montrö ve sarıklı amiral konusundaki hassasiyet ve endişelerimiz Cumhurbaşkanımız tarafından da teyiden ifade edilmişti…” diye ifade verdi.

Evine gönderildi.

Sorgu bitti.

Gece saat 2 olmuştu.

Şapka düştü.

Geride hilecilik, müzevirlik, dalkavukluk vinci, mağduriyet avcılığı kaldı.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Asıl soru!

Muhalefet partileri haklı olarak Merkez Bankası'nın döviz rezervinin erime sürecini sorgulayıp, “128 milyar dolar nerede?” diye afişleme yapıyorlar. Asıl soru “128 milyar dolar nerede” değil, asıl soru “128 milyar dolar erirken kimler gece zengini oldu, bunların içinde eş- dost- partili- içeriden bilgi sızdırma imkanı olanlar var mıydı?” olmalıdır. 128 milyar dolar döviz rezervi; dolar artmasın diye piyasalara devlet bankaları aracılığı ile müdahale edilmesi sırasında eridi. Bu büyük bir kumardı. Kumar oynandı ve tutmadı, döviz rezervleri dibe indi ve sonunda bir 1 dolar: 8.53 TL'yi gördü. Bakan Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bu nedenle “günah keçisi” yapılıp gönderildi. Bu açıdan bakınca asıl soru; Merkez Bankası rezerv dolarları eridiği dönemde bankacılık sistemi içinde 50 bin doların üzerinde dövizi kimler aldı, Borsa'da olağan olmayan satışları (portföy boşaltma diyorlar) hangi kurum ve kişiler yaptı?” Siz okurların da sabrına sığınarak 20 gün boyunca bu köşede; Berat Albayrak, Lütfi Elvan, Murat Uysal, Şahap Kavcıoğlu, ekonomi danışmanları Jöleli Yiğit Bulut ile Lacili Cemil Ertem, Para Piyasaları Kurulu'nun 6 üyesi, “128 milyar doların kimlere, ne zaman, ne miktarda satıldığı bilgisine” ulaşabilecek insanlar olduğu için açıklasınlar diye çağrı yaptım. Ağızlarına fermuar çektiler. Susuyorlar. Muhalefet sorgulamada haklı; fakat asıl soru “kim gece zengini yapıldı?” olmalıdır.