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Utanma duygusu!

Boş gururlu politikacılar; kendinde olmayan nitelikleri var sayarlar. Ben cesurum. Ben çalışkanım. Ben fedakarım. Ben zekiyim. Ben dikkatliyim. Ben işimi iyi yaparım. Kusursuzum.

Tam tersidir.

Korkaktırlar.

Tembel.

Şişkin ego.

Dikkatsiz.

Vasat zekada.

İşini iyi yapmazlar.

Ama kurnazdırlar.

Hiç utanmazlar.

İhtiras, menfaat, boş gurur; bu üçlüyü birleştirirler. Küçük düşmek pahasına da olsa hayranlık avcılığına soyunurlar. Ne yapar, ne eder dikkatleri kendi üzerlerine çekip öne çıkarlar.

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Yunanlı politikacı!

Boş gurur yapmadı.

Yunanistan'da ormanlar yanmaya başladı, seçilip iktidara gelmiş yönetim yangını, uçakları ve helikopterleri ile söndürmeye çalıştı. Tam başarılı olamadılar. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “yangınla mücadelede yetersiz kaldık ve başarısız olduk, sizden özür dilerim” diyerek ona oy vermiş, vermemiş tüm Yunanistan halkından af diledi. Yunanistan'da ormanı yangına karşı koruma görevi Hava Kuvvetleri'ne verilmiş. Filosunda 38 yangın söndürme uçağı ve 14 helikopter var. Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı da “başarısız olduğunu” kabul etti,

hem özür diledi, hem istifa etti.

Mağrurluk taslamadı.

Kibirli olmadı.

Büyüklenmedi.

Tepeden bakmadı.

İşimi iyi yapamadım.

Ormanı koruyamadım.

Dedi, istifasını verdi.

Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı'nın istifasından 2 gün sonra da Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Haradilis, gözyaşları içinde özür diledi. Başbakan'a istifa dilekçesini verdi. Böylece komşumuz Yunanistan, kendi orman yangınından “utanma duygusunu” pişirip çıktı.

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Edirne'ye git, bağırsan Yunanistan'dan duyuluyor. İzmir'e git, el sallasan Yunanistan'dan görünür. Orman yangını alevlerinden fırınlanarak çıkan “utanma duygusu” bize niçin hiç uğramıyor, gelmiyor, zerresi niçin bulaşmıyor?

Ormanlar 15 gün yandı.

Yanacak koru ot bitti.

Yanacak kuru dal bitti.

Tüm ağaçlar yandı bitti.

Yangın nihayet söndü.

Bizim Orman Bakanı, özür bile dilemedi, “her söylediği yalan, yanlış, uydurma, gururlanma, büyüklenme, tepeden bakma, işini iyi yapamama” çıktı. Dün, “büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk” diye müjdeli haber(!) verdi.

Boş gurur zirvede!

Bizim Orman Bakanı 15 gündür yanarak kül olan ormanları işaret edip; “Canımız yandı, nefesimiz yandı (ne demekse) hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun” diye mesaj attı.

Karpuz ektik.

Kabak çıktı.

Komşumuz Yunanistan politikacısında ve bürokratında var olan “utanma duygusunun” bizi yönetenlerde zerresinin olmadığı ortaya çıktı.

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İTÜ Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Araştırma Merkezi (UHUZAM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yamalak, “son orman yangını sırasında kül olan yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanı uzaydan görüntülediklerini” açıkladı ve yangın sırasında yüzey sıcaklığının 100 dereceye kadar çıktığını söyledi.

100 derece sıcaklık.

Ormanlarımızı…

Orman hayatımızı…

Kül etti…

Boş gururu yakamadı.

Utanmazlık bizim iktidar politikacısına yapıştı kaldı. Büyüklenme, tepeden bakma, ihtiras, menfaat, boş gurur son 20 yıldır deli gömleği oldu, Türkiye'ye giydirildi.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Eski Bakan'dan Afganistan analizi!

Kültür Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yaptı. Deneyimli politikacı Fikri Sağlar, şimdi yazarlık yapıyor, BİRGÜN Gazetesi'nde dikkat çekici “siyasi-sosyal analiz yazıları” yazıyor. Dün Twitter hesabından şöyle yazdı: “Afganlılar Türkiye'ye kontrollü şekilde geliyor. Gelenler sığınmacı, mülteci değil, ABD'ye çalışan paralı askerler. Biden'ın isteği ve Erdoğan'ın kabulüyle “Türkiye bir paralel Afgan ordusuna” açılıyor. Her şey gayet KONTROLLÜ yürütülüyor. Gerçek bu!…”