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“Şarkıcı doktor”

Küçük çocuklara sorarlar:

“Büyüyünce ne olacaksın?”

Cevaplar genellikle “Doktor olacağım, subay olacağım, mühendis olacağım.” şeklindedir.

Daha okula başlamamıştım. Henüz 5 yaşındaydım. Amcalarım bana:

“Büyüyünce ne olacaksın?” diye sordular.

“Gazeteci olacağım.” dedim. Oysa gazetecilik hakkında babamın okuduğu gazeteden başka bir şey bilmiyordum.

Annem benim bu sözlerime âdeta isyan etti:

“Olmaz! Benim oğlumun subay olmasını, subay elbiseleri giymesini istiyorum.”

Uzun yıllar geçti… Annemin arzu ettiği gibi subay elbisesi giydim ama yedek subay olarak… Sonunda annem istemese de gazeteci oldum.

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Seneler sonra bu neden aklıma geldi?

Elimde bir kitap var. Adı “Hayata Dokunan Eller”… Firüzan Gürbüz Gerhold tarafından yazılmış 431 sayfalık, kalın ciltli bir kitap… İlgiyle okuyorum:

5 yaşındaki çocuğa soruyorlar:

“Büyüyünce ne olacaksın?”

Cevap farklı ve ilginç:

“Ben şarkıcı doktor olacağım.”

Bu yanıt dinleyenleri şaşırtıyor. Şarkıcılık başka, doktorluk başka meslek…

“Çocuktur” diyerek gülüp geçiyorlar, fakat…

O çocuk delikanlılık çağına gelince hem tıbbiyeye, hem de konservatuvara gidiyor ve gerçekten hem şarkıcı, hem doktor oluyor.

Üstelik dünyaca ünlü bir tıp doktoru, Prof. Dr. Ali Rıza Kural oluyor. Robotik cerrahi ve üroloji uzmanı…

Prof. Kural, Dünya Endoüroloji Derneği Başkanı oluyor, İngiliz tıbbına yön veren Royal College Of Physcians And Surgeons (RCPSG) kuruluşu tarafından onursal üyelik nişanına lâyık görülüyor ve bu nişanı alan ilk Türk cerrah oluyor.

Ya şarkıcılığı?

Prof. Ali Rıza Kural'ın hocası olan musiki üstadı Prof. Dr. Nevzat Atlığ:

“Yetiştirdiğim en yetenekli öğrencilerimden biridir.” diyor.

(Dileyen okurlar internete girip Ali Rıza Kural'ın çok sayıdaki “usta işi” şarkılarını dinleyebilirler.)

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Prof. Dr. Ali Rıza Kural'ın ilginç hayatının anlatıldığı kitabın 80'inci sayfasında Kural, hocası Prof. Dr. Nevzat Atlığ'dan sitayişle bahsediyor:

“Nevzat Atlığ hocamla ilk defa 1974 yılında konservatuara giriş sınavında tanıştım. Ama daha sonra meslek ve musiki hayatıma yön veren ve beni bir şekilde uhdesine alan Nevzat Atlığ hoca oldu.”

Nevzat Atlığ yalnız müzikte değil, tıp dalında da Ali Rıza Kural'a yön verip onun ürolog doktor olmasına vasıta oluyor. Tıp fakültesinde girdiği tüm imtihanlarını kazanan Ali Rıza Kural, kitapta:

“Nevzat Hoca aklımda hiç olmayan branşa (ürolojiye), beni bir anda arkamdan itiverdi.” diye anlatıyor. (Lâl Kitap)

Sahte içki kurbanları!

Alkollü içeceklerden alınan aşırı yüksek vergiler piyasayı ucuza satılan kaçak ve sahte içkilerin doldurmasına sebep oldu.

İstanbul'da iki haftada sahte içkiden 22 kişi öldü, 16 kişi de komada… 13 ilde ölenlerin toplam sayısı şimdilik 48.

Ağır vergiler nedeniyle yükselen fiyatlar ucuz kaçak içkiyi

özendiriyor. Marketlerde 200 liraya satılan bir rakının maliyeti gerçekte 25 lira civarında…

Ölümlerin önüne geçilmek isteniyorsa alkollü içkilerin üzerindeki ağır vergilerin makul düzeye indirilmesi gerekiyor! Yoksa daha çok kişi ölür!

TEBESSÜM

Denizlerde onbir ay…

Denizciliğe başlayan Temel'in karısı arkadaşlarına anlatıyor:

“Benim kocam yılın on bir ayı denizlerde kalıyor, liman liman dolaşıyor. Senenin bir ayını da gelip benim yanımda geçiriyor…”

Onu dinleyen arkadaşları merakla soruyor:

“Çok zor bir hayat, nasıl dayanıyorsun buna?”

“Yok canım, o kadar da zor değil… İnsan dişini sıkınca bir ay çabuk geçip gidiyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir siyasetçi eğer akıllıysa başkalarının aklını da kullanır!