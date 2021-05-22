Yetti be! Nedir bu zamlar?

Paralar oraya buraya savruldu, Merkez Bankası'nın 128 milyar doları buhar oldu, devlet kasası tamtakır-kuru bakır!

Artık çarçur edilecek para kalmadı…

Turizm felç olmuş durumda, yabancı yatırımcı da gelmiyor!

Âşık Mahzuni Şerif'in dediği gibi:

“Gönül bu oyuna nasıl dayana,

Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana…”

Bu durumda ne olacak?

O da sorulur mu yaa?

Gelsin zamlar, yolunsun kümesteki kazlar!

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Bu fukara millet fedakârdır. Nesi var, nesi yoksa hepsini verir. Fakat yetti artık!

İktidar, ülkeyi doğru dürüst idare etmeli, vatandaşları kümesteki kaz gibi görmekten vaz geçmeli!

Bu kadar da olmaz ki!

Salgında yeterli desteği sağlayamayınca helâllik istediler. Özellikle kan ağlayan esnaf “Helâl etmeyiz” diyerek tepki gösterdi. Milletin gazını almak için 4,6 milyar lira hibe açıkladılar ama, baktılar ki bunun altından kalkamayacaklar, zammı bastırdılar!

Yani, kaşıkla verip kepçeyle geri aldılar!

Vaat edilen 4,6 milyar liralık hibe daha ele geçmeden akaryakıta bindirilen acımasız zamla, verilen yetersiz destek misliyle geri toplandı!

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İktidar, geçilmeyen köprülerin, gidilmeyen yolların müteahhitlerine milyarlarca lira ödüyor, bazılarına vergi afları çıkartıyor, para kalmayınca da vatandaşın cebine saldırıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 54 ile yüzde 189 oranında arttırılınca, zaten ağır olan akaryakıt fiyatları roket gibi havalandı!

Hani Ay'a “Uzaya insan göndereceğiz” demişlerdi ya… İnsan yerine petrol fiyatlarını gönderdiler uzaya…

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Ekonomistler, esnafa destek için verilen 4,6 milyar liranın, 14,6 milyar lira olarak geri alınacağını hesapladı.

Ayrıca bunun devamı da olacak.

Petrole yapılan zam, tepeden tırnağa her mala gelecek zamların da habercisidir.

Akaryakıt fiyatlarının artışı, girdi maliyetlerine yansıtılacağı için, bundan sonra sabahları yeni yeni zam haberleriyle uyanabiliriz.

Millet limon olsa bu kadar sıkılmazdı. Sıkılacak suyumuz kalmadı… Yetti artık!

Mafya-Siyaset-Medya!

“Organize Suç Örgütü lideri” diye tanımlanan Sedat Peker'in, YouTube'da yayınladığı müthiş videolar siyaseti sarsmaya devam ediyor ama iktidar önem vermiyormuş havasında…

Altıncısı yayınlanan videolardaki ciddi iddialarda uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, rüşvet, mafya-siyaset-medya ilişkileri var!

Aklı başında herkes “Bu yangın üflemekle sönmez. Savcıların harekete geçmesi gerekir.” diyor ama yargı nedense sessiz…

Ne yapmalı?

■ Derhal “Temiz eller operasyonu” başlatılmalı.

■ Meclis Araştırma Komisyonu kurmalı.

■ Kolombiya'dan gemiyle Türkiye'ye getirilirken yolda yakalanan 4,9 ton kokainin İzmir limanında kimlere, hangi şirkete teslim edileceği saptanmalı.

■ İçişleri Bakanı, geçici de olsa, soruşturmaların selameti bakımından görevinden ayrılmalı.

■ Mutlaka yargı süreci başlatılıp, Mafya -Siyaset – Medya üçgenindeki kirli ilişkiler temizlenmeli!

TEBESSÜM

Erkek adam ne yapar?

Kahvehanede sohbet ediyorlarmış. Arkadaşları Temel'e yaşını sormuşlar.

“40 yaşındayım” demiş…

Aradan bir yıl geçmiş. Yine sormuşlar:

“Kaç yaşındasın?”

Temel yine “40 yaşındayım” demiş…

Üçüncü yıl sorduklarında Temel yine “40 yaşındayım” deyince arkadaşları:

“Yahu” demişler “Neden üç yıldan beri hep 40 yaşında olduğunu söylüyorsun?”

Temel “Erkek adam sözünden dönmez!” demiş.

GÜNÜN SÖZÜ

Yiyin efendiler, yiyin, bu yağma sofrası sizin! (Tevfik Fikret)