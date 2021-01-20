“Muhalefeti muhatap almam” diyen başkan

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı'nın en düşük işçi ücretini 4 bin 500 liraya çıkarması ve esnafa biner lira dağıtmasına tepkisini dile getirmiş, Büyükşehir Belediye Başkanının odasında yaşanan tartışmayı aktarmıştık. Kendisini “Konya'nın sahibi” olarak gören Altay'ın, zam için eleştirdiği Tuzlukçu Belediyesi'ne adım bile atmadığını öğreniyoruz.

Konya'nın etkili gazetelerinden Merhaba'da, Emre Özgül'ün Büyükşehir Belediye Başkanıyla sohbeti var. Başkana, muhalefet partilerinden gelen eleştirilere karşı görüşünü soruyor. Cevabı, “Muhalefete cevap vermeye gerek bile duymuyorum. Cevap verirsem, muhatap almış oluruz” diyor… Vay ki vay… Bu sözler hoşgörü kenti Konya'nın başkanına yakışmıyor.

BORÇSUZ ALINMIŞTI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Fazilet partili Mustafa Özkafa'ydı. 2004 yılında belediyeyi borçsuz olarak AKP'li Tahir Akyürek'e devretti. Akyürek 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilince yerine meclis kararıyla Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay getirildi, 31 Mart 2019'da da yeniden seçildi.

Borçsuz alınan belediye, AKP'li belediye başkanları döneminde Türkiye'nin en borçlu beşinci belediyesi oldu. “Muhalefet ne derse desin, muhatap alıp cevap vermeyeceğini” söyleyen Belediye Başkanı Altay için İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un iddialarını aktaralım:

-2017 yılı Sayıştay Raporları'nda bazı uygunsuz ihale ve harcamalar yer aldı. Özellikle tarihi alışveriş merkezi Bedesten Hanın restorasyonunda ve Konya Ak Yokuş üst geçidi yapımında milyonlarca liralık yolsuzluk iddiası medyaya da yansıdı. Milletvekili sıfatımla Konya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Ancak, Konya Valiliği soruşturma izni vermedi.

İSTANBUL SEÇİMİNDE HARCADI

-Konya Büyükşehir Belediyesi genel seçimler öncesi Konya merkez ve ilçelerinde Ramazan boyu iftarlar verdi. Kendi açıklamalarına göre 400 bin kişi iftara katıldı. Boğazına kadar borçlu bir belediyenin bunu yapması ilginçtir.

-Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Seçimleri öncesi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya belediyesinin kaynakları ile İstanbul'da yaşayan ne kadar Konyalı varsa yemekli programlar düzenledi. Konyalının hakkını İstanbul seçiminde harcadı.

-2020 yılının Şubat ayında, belediyede çalışan emekliliği dolan 86 memura, ‘Ya emekli dilekçesi verirsiniz ya da ilçelere göndeririz' baskısı uygulandı. Bir kaçı dışında tamamı emekli dilekçesi verdi. Vermeyenler ise uzak ilçelere gönderildi.

-Büyükşehir Yasası yürürlüğe girdikten sonra Konya Belediyesi bini aşkın köye (mahalleye) hizmet götürmekle mükellef olmasına rağmen buralar belediyeden hak ettiği hizmeti alamıyor. Yüzlerce köyümüzde asbestli su boruları içme suyunda kullanılıyor.

EŞ BAŞKAN GİBİ

-Tüm köylerimizin, bir çok ilçemizin kanalizasyonları filtresizdir. Kirli kimyasal sular derelere, ırmaklara ve göllere akıyor. Hizmet başvuruları “kaynağımız yok” gerekçesiyle öteleniyor.

– Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konyalıdır. Kurum göreve geldiği günden bu yana Konya Belediyesi “Eş Başkanı” gibi çalışıyor. Belediyenin tüm yatırımlarını Çevre Bakanlığı üstleniyor. Konya Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken pek çok iş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarıyla yapılıyor.

-Konya'nın Çumra, Kadınhanı, Derebucak başta olmak üzere bini aşkın köyünün (mahallenin) kanalizasyonları açıktan dere, göl ve barajlara akarken, bununla ne bakanlık ne de Büyükşehir ilgileniyor. Çevre Bakanlığı, önceliğini Konya merkezde bisiklet yolu, toplu konut ve Millet bahçesine veriyor. Bisiklet yolu ve Millet bahçesinin finansmanını Çevre Bakanlığı sağlıyor. Yıllardır söz verilen Konya metrosu ile ilgili hiçbir şey yapılmıyor.

BASINA BASKI İDDİASI

-Konya Büyükşehir Belediyesinde “Dijital Takip Ofisi” adında bir birimin oluşturuldu. Burada 70 kişi çalıştırılıyor. Bu birimde başta Konya'daki gazeteciler ve yazarlar olmak üzere sosyal medya hesabı olan Sivil Toplum örgütleri ve Meslek kuruluşu yöneticilerinin, Yerel Siyasi Parti Yöneticilerden muhtarlara, iş adamlarına kadar her kesimden insanların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar takip ediliyor.

-İktidarı yada Belediyeyi eleştiren gazeteciler uyarılıyor. Yerel gazetelerin ilanları kesiliyor.

Milletvekili Fahrettin Yokuş'un gündeme getirdiği konuların benzerlerini konuştuğum Konyalı iki meslektaşımda anlattı. Muhalefeti muhatap almayan, cevap vermeye gerek bile duymayan başkanın söyleyecekleri varsa buyursun.