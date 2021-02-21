İstanbulkart, 16 bin bakkala giriyor

İBB'de kırsal kalkınma projelerini anlatan Ziraat Odaları eski Başkanı Günaydın, ihtiyaç sahiplerinin “İstanbulkart” ile 16 bin bakkaldan ücretsiz alışveriş yapacaklarını söylüyor.

Atatürk Orman Çiftliği'ne “saray” inşa edenlerin anlamadığı gerçeği Meclis kürsüsünden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu dile getirdi:

“AKP iktidara gelmeden önce çiftçinin 1 milyar lira olan borcu, 180 milyar liraya yükseldi.”

Tarımsal desteklerin tutarını da söyleyelim; 24 milyar TL.

Tarlalar, traktörler hatta koyunlar-keçiler bankaların eline geçiyor.

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Buğdaya 13 bin yıldır vatan olan Anadolu topraklarının hazin hikayesi…

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi, eski Ankara Milletvekili ,TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası eski Genel Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın, Türkiye'nin net tarım ithalatçısı konumuna geldiğini rakamlarla aktarıyor:

“Geçen yıl 9 milyon ton buğday, 3 milyon ton soya, 1.5 milyon ton mısır ithal ettik. Tarım yapılan 24 milyon hektar alan, son 18 yılda 3.5 milyon hektar azaldı.”

“15 ilçede tarım yapılıyor”

İstanbul'da toplam 39 ilçenin 15'inde tarım yapıldığına dikkat çekiyor.

“Kent yoksulluğunun en dipte yaşandığı İstanbul”, çözüm sorumluluğunu da beraberinde getiriyor.

İstanbul'da 16 bin bakkalı pazarlama sistemine entegre edeceklerini söyleyen Günaydın, “Anadolu'daki tarım kooperatiflerinden aldığımız ürünleri, bakkallara dağıtacağız. İhtiyaç sahipleri İstanbul Kart'la bu bakkallardan ücretsiz alışveriş yapabilecekler” diyor.

“8 milyon litre süt dağıttık”

Günaydın'ın “İstanbul'da 130 bin süt içemeyen çocuğa süt dağıttık” sözleri, geçim sıkıntısından 1.5 yaşındaki çocuklarını ablalarına emanet edip, evlerinde intihar eden genç anne-babanın çaresizliğini hatırlatıyor.

İBB, “İstanbul Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği” ile yapılan anlaşmayla Çatalca ve Silivri'de süt üreticilerinden bugüne kadar 8 milyon litre süt almış.

Çanakkale, Kırşehir, Samandağ, Bayramiç, Ahlat, Mersin, Adana, İmranlı'dan; erişte, bal, mercimek, bulgur alan İBB, ihtiyaç sahiplerine 1.5 milyon gıda kolisi dağıttı.

İhale yok, aracı yok…

Pendik'te “Hasat Bayramı” da oldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli köyünde başlatılan “Hasat Bayramı” etkinliklerinin ilki Temmuz 2020'de gerçekleşmişti.

Göçbeyli Tarım Kalkınma Kooperatifi Başkanı Salim Dilemek'in şu sözü unutulmamalı:

“Üretiyoruz, halciye çalışıyoruz. Ama bu sene yüzde 60 fide desteği olduğundan dolayı, halcinin kapısını çalmadık.”

“Kanal İstanbul” hayvancılığı temizliyor!

Günaydın, “Kanal İstanbul” projesi ile 800 bin dönüm tarım arazisinin yüzde 30'unun kullanılmaz hale geleceğini söylüyor.

Kanal İstanbul'un “başkenti” Arnavutköy'de araziler alınıp sotaya yatılmışken, iktidar kıpırdadı!

Arnavutköy İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 19.10.2020 tarihli toplantısında, bu bölgedeki hayvancılık işletmelerinin 30 ile 45 gün içinde yerlerini terk etmeleri karara bağlanmıştı.

Vakit geldi!

Günaydın, her yıl 50 bin koyunun satıldığı Arnavutköy ilçesindeki hayvancılık işletmelerine, 2 bin 500 tona kadar yem desteği verdiklerini belirtiyor.

Arnavutköy'de AKP seçmeni yaşıyor. Hayvancılıkla geçinenlere vurulan bu darbeyi “yumuşatma” görevi bölgede konuşlanan tarikatlara kaldı!

Çöplüktü, fide serası kuruldu

İBB çiftçiye dağıttığı fideleri bugüne kadar Adana'dan Antalya'dan getiriyordu. İstanbul'da çöp dönüşüm tesisinin olduğu yerde kurdukları serada 3 milyon fide üretilecek. Gelecek yıl bu sayı 4.3 milyona çıkınca çevre illere de dağıtacaklar.

Çöplükten çıkan sera gazından elektrik enerjisi elde etmeyi İBB keşfetmedi.

Bundan 12 yıl geriye gidelim. Tepe Grubu CEO'luğundan emekli olan Ali Kantur, Dünya Bankası'nın en iyi çevre projesi seçtiği Mamak Çöplüğü'nü ıslah etmiş ve burada domates yetiştirilmişti.

2013 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi aynı işi yaptı.

Toplumda “ana akımlaşan” tarım politikaları karşısında iktidar betonlaşamayacak…

Bu hafta Ziraat Bankası şubelerine gönderilen “Traktörleri haczetmeyin” talimatı bir uyanış mı, göreceğiz…

Ana akımlaşan kırsal kalkınma politikalarına öncülük edenler

Kırsal kalkınma denince aklıma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar ilçesini, İtalya'nın 1999 yılında başlattığı “CittaSlow” (sakin şehir) zincirine eklemesi geliyor…

Türkiye'de bu bir ilkti…

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Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde “modern yaşamın kirini-pasını alan” uygulamalara start vermişti…

283 tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulduğu İzmir'de, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tarımsal kalkınma politikalarını yaygınlaştırmasıyla, Ege'de hayvancılık ve tarımsal ürünlerin tüketim ve üretim alanı genişledi.

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1960'larda Mahmut Türkmenoğlu ile başlayan İzmir Köy-Koop'un hikayesini, Soyer'in de eşi olan “tarım gönüllüsü” Neptün Soyer devraldı.

Yaz aylarında hafta sonları kurulan “Seferihisar Pazarı” adeta Ege'nin tatil beldesine dönüşür…

Bu tezgahlarda satılan zeytinyağlılar, otlar, baklavalar, online satışlarla Türkiye'nin her yerine ulaşır oldu.

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CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı “derin yoksullukla” mücadele ediyor.

İzmir ve Aydın deneyimleri ile olgunlaşan tarım politikalarını ana akımlaştırıyor.

“Topuklu efe” lakabıyla anılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, köylünün “alın teriyle” karnını doyurmasına destek oldu.

2009'dan beri Aydın'da aldığı yüksek oylarla başkanlık koltuğunu sağlamlaştırdı.

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle “Meryem Kadın Girişim-Üretim ve İşletme Kooperatifi” kurdu. Bu kooperatifte Suriyeli kadınlar da yer aldı.

“Yeni nesil belediyecilik yapıyoruz” diyerek dijital tarımı destekledi.

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Tunceli Belediye Başkanı Fatih M. Maçoğlu, 2017 yılında “Ovacık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi”nin kuruluşuna öncülük etti.

Ovacık'ın balından kuru fasulyesine tüm organik ürünleri, kentlerin market raflarına kadar girdi.

Artan tarımsal kapasite; kent yaşamından kaçanlara ilham, işsizlere umut olan “köye dönüş” projesine dönüştü…

Kırsal kalkınmanın markalaşan liderleri

Mardin'de sosyal girişimci, çiftçi Ebru Baybara Demir, Suriye'den göç eden kadınlarla birbiri ardına kırsal kalkınma projeleri geliştirdi.

Baybara Demir'in bölgesel kırsal kalkınmada “öncü rolü” 1998 yılına kadar gidiyor.

İstanbul'da tur rehberiyken memleketi Mardin'e gelerek, yerel mutfağı turizm sektörüne açan “şef” olarak tanındı ilkin…

Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) destekleriyle “yerel tohum Sorgül buğdayı” öyküsünü yazdı.

2018'de Yves Rocher Vakfı'nın düzenlediği “Toprağın Kadınları” yarışmasında birinci oldu. “Artuklu Topraktan Tabağa Toplumsal Kalkınma Kooperatifi”ni kuran Baybara Demir, FAO ile birlikte AAR Japan ve Şükraan Derneği'ni de yanına alarak pandemide “Halep sabunları” üretimini sürdürüyor.

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Kars'ta peynir mucizesi gerçekleştiren Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu'nun desteğiyle canlanan “Kars gravyeri” üretimi, New York'tan Hong Kong'a ihraç ediliyor.

Köyünde kurulan 7 mandıra, marka tescilli 16 çeşit peynir üretiyor.

Yarın bu bereketli toprakların farkına birileri varacak ama kimler?