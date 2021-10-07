Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Ziraat Bankası Demirören’e kapı duvar!

Örnekleri çok ama yalnızca; Türk Telekom'un Lübnanlı Hariri ailesi ve Suudilerin ortak olduğu Oger Telecom'a (OTAŞ) devrinin gerçekleştirilmesinde gösterdiği üstün gayretleri nedeniyle, “Becerikli Abdullah” olarak anılmayı hak eden Abdullah Tivnikli'yi anmadan geçemeyeceğim…

2018 Kasım'ında yaşamını yitiren Tivnikli ya da aynı yıl Türkiye'ye 4.5 milyar dolar kredi borcu takıp giden Hariri dosyasını açmak değil amacım…

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Bir benzetmeden yola çıkarak; Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı ve Hürriyet, Kanal D, CNN Türk'ün içinde olduğu Doğan Medya'yı satın alan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'e AKP çevrelerinden “Beceriksiz” diyenlerin özgül ağırlığı hissediliyor.

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Serhat Albayrak yönetimindeki Sabah'ın yazarı Dilek Güngör, 1 Ekim tarihli “Köprüyü bırak, ibriğe bak” başlıklı yazısını “Maalesef, iktidar, bu kadar hizmete ve devasa projeye rağmen kendi tabanında dahi motivasyonu sağlayamıyor. Söylem üstünlüğü kuramıyor. Yaptıklarını tam olarak kitlelere anlatamıyor” sözleriyle noktalıyor.

Bu eleştirinin muhatabı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun olabilir mi? Neden olmasın…

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Eleştiri Turkuvaz Medya'nın gazetesinden geldiğine göre, kendisini “Türkiye'nin lider, Avrupa'nın 4'üncü büyük medya organizasyonu” sloganı ile tanıtan Demirören Holding'e de buradan bir pay düşüyor.

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4 Ekim'de Cem Küçük'ten iktidarın “iletişim stratejisine” yönelik ikinci salvo geldi.

Küçük, AKP'li vekillere ve yöneticilere seslenerek, “Halk TV'ye çıkın, FOX TV'ye çıkın. Çatır çatır fikirlerinizi, hizmetlerinizi, yapacaklarınızı anlatın. Hatta en uç kanal hangisiyse ona bile gidin. Mesela Habertürk'e AK Partili vekiller niye çıkmaz anlamış değilim” diye yazıyor.

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Demirören'in bugünlerde eleştiriye değil, tam tersi “övgüye” ihtiyacı var.

Demirören ile Ziraat Bankası'nın hesabı Kemer Country projesinde şaştı.

Demirören Doğan Medya satın alınmasında kullandığı 750 milyon dolar kredi karşılığında, Kemer Country projesi içinde yer alan araziyi 300 milyon dolar değerleme ile bankaya ipotek etmişti.

İBB bu araziye konut imarı vermedi.

Demirören kredi borcunu da ödeyemedi. Bugün 300 değil, 30 milyon dolar bile zor edecek olan arazi Ziraat'e geçti. Demirören için zor günler başladı…

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Bu saptamayı yalnızca ben yapmıyorum.

Uluslararası haber ajansı Reuters 5 Ekim'de servis ettiği haberde, bankacı haber kaynaklarından birisinin “Şirket, ana işletmelerden para kazanmakta zorluk çekiyor, bu durum borç yapılandırmalarını güçleştiriyor” sözlerine yer verdi.

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Demirören Holding'in bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcu 2 milyar dolara ulaşmış.

Bazı kaynaklara göre faizle birlikte borç tutarı bu rakamı da aşıyor.

Bloomberg ise geçtiğimiz ay grubun 1.5 milyar dolarlık borç yapılandırma için bankalarla görüşmeye başladığı haberini paylaşmıştı.

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Benim kaynaklarım da Demirören'e Ziraat kapsının kapandığını söylüyorlar.

Zira Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'ndan henüz “borç yapılandırma” yönünde bir imza çıkmamış.

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Demirören Holding enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketi Güzel Enerji'yi (Total Oil Türkiye ve M Oil) 2020'de 450 milyon dolara OYAK'a satmıştı.

Finans çevreleri bu satışı, “Demirören'i kurtarma” operasyonu olarak nitelendirdi.

İyi de bu satıştan Ziraat'in kasasına para girmiş mi? Güvenilir kaynaklarım; “5 kuruş” girmediğini söylüyorlar.

Zurnanın zırt dediği yer burası.

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Hürriyet Gazetecilik'le Ziraat Bankası arasındaki gerginlik; geçtiğimiz mayıs ayında su yüzüne çıkmıştı.

Doğan Medya'nın satışının yapıldığı dönemde, Demirören'e krediyi veren Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın'dı.

Aydın'ın Ziraat ekibinden Metin Sezici Hürriyet Gazetecilik'e finans müdürü olarak transfer oldu.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş, 20 Mayıs 2021 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile Sezici ve ekibinin görevine son verdi.

Yönetim kurulunda ve yetkilendirmede yapılan değişlikler 28 Haziran 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

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Demirören, 4 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamayı yaptı:

“Sermaye piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ.E) payında 05/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağına” ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ile “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.”

Borsa İstanbul'da da rüzgar tersine estiğine göre bir tahminde bulunacağım: Bu kadar gürültü içinde AKP önümüzdeki seçimlere Demirören medyası ile gitmez.

Asıl soru şu: Ziraat Bankası'nın 750 milyon doları nerede?