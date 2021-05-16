Evini kiraya verip kirada oturanın emlak vergisi muafiyeti

12 Mayıs 2021 tarihli emlak vergi muafiyeti konulu yazınızla ilgili resmi bir bilgiye nasıl ulaşabilirim? Daha önce emlak vergisi muafiyeti ile ilgili başvurmuştuk. Annemin tek evi ve tek maaşı olmasına rağmen evi kirada olması gerekçesiyle reddedilmişti. Oysa kendisi başka bir evde kirada oturuyor. Yazınıza göre evinin kirada olması ve kirada oturması muafiyete engel değil. Tekrar başvuracağız ama elimizde resmi bir yazı olarak gitmek daha doğru olacak sanırım. Hülya Avdan

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için meskende bizzat oturma şartı aranmayacağına, bu bağlamda sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanların da diğer şartları taşımaları kaydıyla muafiyetten yararlanacaklarına ilişkin açıklama 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde (22.12.2003 tarihli mükerrer Resmi Gazete) yapılmış olup, Tebliğin I-3/a maddesinde yer alan açıklama; “İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir” şeklindedir.

Bir yazlık bir de hisseli eve sahip olanın emlak vergisi

Emekli olduktan sonra bir yazlık aldım. Yazın 5-6 aylık süre yazlıktayım. Ayrıca annemden kalma bir evimiz var, 3 kardeş ortağız. Yani emekliyim, bir adet kendime ait yazlığım var, bir de anneden kalma evin 1/3 ortağıyım. Yazlığıma ait emlak vergisi ödemem gerekir mi? Meih Başarısoy

Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulanmıyor. Birden fazla meskeni olanların veya birden fazla meskende hisseye sahip olanların meskenlerine de indirimli vergi oranı uygulanmıyor.

Bu bağlamda, hem yazlık eviniz için hem de annenizden kalma evdeki hisseniz için muafiyetten yararlanamazsınız. Yazlık eviniz ve annenizden kalan ev için hisseniz oranında emlak vergisi ödemeniz gerekiyor.

Zeytinliği olanın tek evinin emlak vergisi

Bir evden başka tarla, zeytinlik, arsa gibi malları olan da indirimli emlak vergisi uygulamasından faydalanabilir mi? Erol Nart

Emlak vergisi muafiyeti uygulamasında, gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunması, muafiyetten yararlanmak için engel teşkil etmiyor. Ancak söz konusu işyeri, arsa ve arazinin gelir getirmesi halinde muafiyetten yararlanılamıyor. Bu bağlamda, zeytinlikten gelir elde ediliyor olması halinde sahip olunan tek mesken için indirimli (sıfır) oranlı emlak vergisinden yararlanılamıyor.