Kamu görevinden çıkarılan hangi durumda ikramiye alır?

14 Mayıs 1980 doğumluyum. İşe başlangıç tarihim 23 Ağustos 1999. 15 Aralık 2020'de kamu görevinden (Astsubay) disiplin kurulu kararı ile çıkarıldım. Çıkarılma sebebim FETÖ kaynaklı değil. Kayıtlarda yıpranma dahil 9435 gün (26 yıl 2 ay 19 gün) hizmet süresi görünüyor. Emeklilik için tamamlamam gereken bir süre kaldı mı? E-devlette emeklilik yılım 2030 görünüyor. Ne zaman emekli olabilirim? Görevden çıkarıldığım için emekli ikramiyesi alma hakkım var mı? Bu süreçte emeklilik işlemleri için herhangi bir başvuruda bulunmam gerekiyor mu? Ferdi Tapu

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emekliliğiniz için gereken 25 yıllık hizmet süresini tamamlamışsınız. Eksik hizmet süreniz yok. Emeklilik için 55 yaş şartına tabisiniz. Bu yaştan, hak kazandığınız yıpranma (FHSZ) süresi (5 yıl, 2 ay, 25 gün civarında olmalı) düşülür ve Şubat 2030'da emekli olabilirsiniz.

Sadece 4/c kapsamındaki hizmetleriniz üzerinden emekli aylığı bağlanırsa emekli ikramiyenizi alırsınız. Ancak 4/a (SSK) veya 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışır ve emekli aylığınız birleştirilen hizmet süreleriniz üzerinden bağlanırsa, görevden çıkarılmış olduğunuzdan ikramiyeniz ödenmez. Bu durumda ikramiyenizi ancak yargı yoluyla almanız mümkün olabilir. Bunun için, emekli aylığınızın sadece 4/c hizmetleriniz üzerinden bağlanmasını talep edip, talebinizin karşılanmaması üzerine dava açmanız gerekir.

Emeklilikle ilgili olarak şimdi bir şey yapmanız gerekmiyor. Emeklilik yaşınızı doldurduktan sonra SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yapacağınız başvuru üzerine 4/c statüsünden emekli aylığınız bağlanır.

4/c'li kadın için hizmet süresi ne kadar olmalı?

Ekim 2002'de 4/c'li olarak çalışmaya başlayan (öncesinde SSK ve Bağ-Kur yok) bir kadın (doğum tarihi 1978) için maaşsız emeklilikte hizmet süresi şartı nedir? Ayrıca toplam 3 yıl ücretsiz doğum izni bulunmaktadır. Bu süreleri borçlanılırsa hizmet süresini (20 veya 25 yıl) ve ayrıca emeklilik yaşını geriye çeker mi? Engin Ece

8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur), 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı/iştirakçi olan kadın iştirakçinin 4/c statüsünden emekliliğe hak kazanabilmesi için 58 yaşını doldurması ve en az 25 tam yıl hizmet süresi olması gerekiyor.Doğum borçlanması, emekliliği için gereken 25 yıllık hizmet süresini ve emeklilik yaşını değiştirmez. 25 yıllık hizmet süresini borçlanacağı süre kadar erken tamamlamasını sağlar.

Kıdem tazminatı yazısı noterden mi gön

SGK'dan alınacak “kıdem tazminatı yazısı” işverene noterden mi gönderilmeli? Bir de ihbar süresine gerek kalmıyor değil mi?

Özlem Durmuş

Aslında yazının noter kanalıyla gönderilmesi gerekmiyor. Yazıyı işten ayrılma iradenize ilişkin dilekçeniz ekinde işverene vermeniz yeterli. Ancak işverenin kıdem tazminatınızı ödememek için yazılı başvurunuzu inkâr etmesi gibi bir durum söz konusu olabilecek ise işten ayrılma dilekçenizi ve SGK'dan alacağınız “kıdem tazminatı yazısı”nı noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlayanların, kendi istekleriyle işten ayrılmalarında ihbar önelinde bulunmaları (önceden haber vermeleri) gerekmiyor.