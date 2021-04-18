Malulen emekli olurken tazminatımı alabilir miyim?

Sigorta başlangıcım 2003 yılında. 4895 prim günüm var. Son iş yerimde 3 yıl 9 aydır çalışıyorum. Önümüzdeki hafta diyaliz tedavisine başlanacak ve yüzde 90 oranında engelli raporu alıp emekli olmayı düşünüyorum. Sormak istediğim konu, emekli olurken çalıştığım şirketten tazminatımı alabilir miyim? Onur Güder

1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesinde, İş Kanunu'na tabi işçilerin iş sözleşmelerinin, bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla feshedilmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanılacağı hüküm altına alınmış.

Bu bağlamda, ister malulen, ister engelli hakkıyla, ister normal emeklilik için olsun işten ayrılma halinde kıdem tazminatına hak kazanılır. Siz de malulen emeklilik nedeniyle işten ayrılmanız durumunda kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Yurtdışındaki kızım isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?

Sözcü'deki yazılarınızı ilgi ile takip ediyoruz. Kızım yaklaşık 2 yıldır Çek Cumhuriyeti'nde çalışıyor. Orada çalışmaya devam ederken Türkiye'de isteğe bağlı sigortalı olmasını istiyoruz. Bu mümkün müdür? İbrahim Duman

1 Ekim 2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet etme şartı aranıyor. Ancak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye'de ikamet şartı aranmıyor.

Bu bağlamda, ülkemizle imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre'de bulunanlar ile bu ülkelerde sigortalı olanlardan Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalı olma şartlarını yerine getirenlerin ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri mümkün olup, Çek Cumhuriyeti'nde bulunanlar ile bu ülkede sigortalı olanlar Türkiye'de isteğe bağlı sigortalı olamıyorlar.

Buna göre, Çek Cumhuriyeti'nde çalışmakta olan kızınızın Türkiye'de isteğe bağlı sigortalı olması maalesef mümkün değil.

Doğum borçlanmasından yararlanabiliyor muyum?

1992-1993 yıllarında ticaret lisesinde okurken Halkbank'ta 2 yıl staj yaptım. Daha sonra 2000 Aralık ayında memuriyete başladım. Çocuklarım da memuriyete başladıktan sonra 2010 ve 2012 yılların doğdu. Şu an memuriyette 20. yılımı doldurdum. Acaba ben doğum borçlanmasından yararlanabiliyor muyum? Hürmüz Erol

Doğum borçlanması, çocukların doğum tarihinden itibaren 2 yıl içinde kalan prim/kesenek ödenmemiş süreler için yapılabiliyor.

Bu bağlamda, çocuklarınızın doğum tarihlerinden itibaren 2 yıl içinde kullandığınız ücretsiz (doğum) izin süreleri varsa bu süreleri borçlanabilirsiniz. Doğumlardan sonra ücretsiz izin kullanmadıysanız, diğer bir deyişle adınıza kesenek ödenmemiş süre yoksa doğum borçlanması yapamazsınız.