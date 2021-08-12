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Ücretsiz izin çalışma süresinden sayılacak mı?

Pandemi nedeniyle Nisan 2020'den Temmuz 2021'e kadar 15 ay ücretsiz izin kullandırıldı. 1 Temmuz 2021'de işten çıkarıldım. İşe giriş tarihim 10 Ekim 2017. Ücretsiz izne çıkarıldığım 15 ay, kıdem süresinden sayılacak mı? Gül Şahan

4857 sayılı İş Kanunu'nda genel olarak ücretsiz izin, çalışanın talebine bağlı ve sınırlı olarak düzenlenmiş. Örneğin, doğum yapan kadın, analık izninin bitiminden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabiliyor. Yıllık iznini çalıştığı yerden başka bir yerde geçirecek olan çalışan 4 güne kadar ücretsiz izin alabiliyor.

İşveren tarafından ücretsiz izin kullandırılmasına ilişkin bir düzenleme İş Kanunu'nda yer almıyor. Ancak, çalışanın rızası ya da talebine bağlı olarak işverenin kabulüyle belli bir süreyle sınırlı olmak üzere ücretsiz izin kullandırılması söz konusu olabiliyor. Bu nedenle de çalışanın ücretsiz izinde bulunduğu süreler ücretli izin uygulamasında dikkate alınmıyor.

Daha önce verdiğim yanıtlarda ve yazılarımda da belirttiğim gibi, geçici bir süre için uygulamaya konulan pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde ortaya çıkan yeni bir olgu. İş Kanunu bu sorunun yanıtını vermekte yetersiz kalıyor. Henüz bu konuda ortaya çıkmış uyuşmazlık ve bu uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin oluşmuş içtihat da bulunmuyor. Sorunun yanıtı, bu konuda çalışanla işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların yargıya taşınması sonucu yargının vereceği kararlarla oluşacak içtihatla şekillenecek.

Kişisel görüşüm, çalışanın kabulüne bağlı olmaksızın işverenin tek taraflı iradesi ile kullandırılan ücretsiz iznin, hem kıdem tazminatı hem de yıllık ücretli izin uygulamasında çalışılmış süre olarak dikkate alınması gerektiği şeklinde.

Yedek subaylık hizmeti 7000 gün hesabına dahil edilir mi?

1 Nisan 1977 doğumluyum. 2001 Mart – 2002 Temmuz arasında yedek subaylık yaptım (Yd. subay hazırlık okulu dahil). 15 Eylül 2004 tarihinden beri aynı işyerinde çalışıyorum. Kıdem tazminatı alabilmem için 7000 güne ihtiyacım var. Bu süreye yedek subaylık süresi eklenebilir mi? SGK'ya ne zaman kıdem tazminatı dilekçesi verebilirim? Emeklilik yaşım ne zaman doluyor?

Selami Yıldırım

Yedek subaylık döneminde Emekli Sandığı'na tabi olarak geçen hizmet süreniz ile bu hizmet süreniz karşılığı hak kazandığınız fiili hizmet süresi zammı (FHSZ), 7000 prim gününün hesabında dikkate alınır. Ancak hizmetleriniz henüz SGK tarafından birleştirilmemiş ise (bunu hizmet dökümünüzden tespit edebilirsiniz) SGK'ya hizmetlerinizin birleştirilmesi için başvurmalısınız. Ayrıca 7000 günü tamamlamak için (ihtiyacınız varsa) yedek subay okul dönemini de borçlanabilirsiniz. 7000 prim gününü tamamladığınızda kıdem tazminatı yazısı için SGK'ya başvurabilirsiniz. Emeklilik için 60 yaş şartına tabi olup, emeklilik yaşınızı 1 Nisan 2037 tarihinde doldurursunuz.

Hastalık raporu emekli aylığında artış sağlar mı?

Eşim total kalça protezi ameliyatı oldu. Rapor alınarak SGK'ya verilmesi halinde emekli maaşında artış olması mümkün mü? Mümkünse, nasıl bir yol izlememiz gerekir? İsmi saklı

Hastalıkların ve engellilik durumlarının, bağlanmış emekli aylıkları üzerinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi olmaz. Dolayısıyla eşinizin geçirmiş olduğu operasyon emekli aylığında artış sağlamaz.